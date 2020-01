Emre Can, entre influence et marché: la Juve traite avec Dortmund, mais le Bayern … | Primapagina

Hors de la liste des joueurs appelés pour la grippe. Mais que le marché ouvert pendant le marché influence la convocation est également vrai. et Emre Can, contre le Naples, il n’y en aura pas. Dehors, comme De Sciglio, à deux pas de Paris Saint-Germainet comment Pjaca, épouse promise du Cagliari. Tous les joueurs avec des valises à la main, avec des destinations (presque) sûres. Sauf pour l’Allemand, qui a le ticket, mais l’objectif n’est pas encore défini.

LA VOLONTÉ – Le joueur a un accord avec le Borussia Dortmund, prêt à diffuser son riche engagement sur un contrat de cinq ans, désireux de revenir à Bundesliga. Cependant, celui entre les deux clubs est manquant: les Gialloneri ont atteint les 20 millions, la Juve en demande 30, autant qu’ils en avaient offertEverton, club auquel l’ancien Liverpool a dit non. Juventus et Dortmunddonc traiter. Mais il y a un facteur inconnu à l’horizon …

Méfiez-vous de Bayern – Oui, parce que le Bayern Munich pense à Emre Can. Lors de la conférence de presse, le technicien allemand Hansi chiquenaude, l’a félicité: “leader né, sa carrière parle de lui-même, utile à toutes les équipes, excellent professionnel”. Et tant qu’il n’y a pas de fumée blanche entre les bianconeri et le club de Dortmund, tout peut arriver. Même ce Bayern convient. Apportez simplement 30 millions d’euros à la Juve.