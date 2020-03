Emre Can et l’appel de Sarri

Emre Can il a signé pour le Borussia Dormundt sur ce marché d’hiver après une saison et demie à la Juventus de Turin. Malgré une première saison au cours de laquelle il a joui d’une grande importance et a joué un total de 37 matchs entre toutes les compétitions, avec Sarri, il n’a joué que huit matchs.

03/11/2020 à 20:38

CET

Alex Carazo

En outre, un élément clé qui a conduit à son départ était le fait que l’entraîneur italien a décidé de ne pas l’inclure dans la liste des «Vecchia Signora» pour la Ligue des champions. Le milieu de terrain allemand s’est exprimé sur ce sujet: “Le club avait rejeté les offres et m’a retiré du marché. Mais alors Sarri a annoncé qu’il ne serait pas inclus dans la liste de la Ligue des champions avec un simple appel de 20 secondes“

“Après cet appel téléphonique, on m’a refusé toute opportunité. Je pensais que c’était injuste et j’ai donc décidé de déménager en janvier“a ajouté Emre Can. Le dernier jour du marché, l’incorporation de Can au Borussia est devenue officielle, attribué avec option d’achat à la fin de la saison si une série d’objectifs sont atteints.

De cette façon, l’international avec l’Allemagne a signé avec le maximum rival pour le titre de son ancienne équipe, le Bayern Munich. Depuis son arrivée, il a contesté la 78% des minutes en Bundesliga, et a joué 90 minutes dans la victoire de son équipe contre le PSG lors du match aller de la huitième de Ligue des Champions.