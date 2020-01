Emre Can et Pjaca aux salutations: la Juve recueille et n’est pas fâchée

© photo par Daniele Buffa / Image Sport

Le marché de la Juve en janvier se termine avec deux ventes prévisibles. Emre Can et Marko Pjaca soutiendront des visites médicales aujourd’hui avec le Borussia Dortmund et Anderlecht respectivement, commenceront ainsi leurs nouvelles aventures. Pour les Allemands, il s’agit d’une mission définitive: l’accord sur le prêt avec obligation de remboursement apportera 28 millions de bonus supplémentaires dans les coffres du club de la Juventus, dont deux sont facilement accessibles. L’attaquant croate, quant à lui, passe à un accord qui ne prévoit que la possibilité de renouveler le prêt pour la saison prochaine en juin.

la Borussia C’est le club qui a montré le plus grand intérêt pour le milieu de terrain allemand, qui tenait particulièrement à revenir sur la piste dans la seconde moitié de la saison pour reprendre de l’altitude dans une perspective nationale en vue des championnats d’Europe. Les Allemands se sont d’abord présentés avec une remise de 18 millions, contre les 35 demandés par la Juve qui n’avait pas eu besoin de vendre le joueur. La relance en début de semaine à 22 plus les bonus, donc l’accord définitif hier après-midi qui conduit à une plus-value naturelle puisque le joueur était arrivé à l’été 2018 sur un virement gratuit.

à Pjacaau lieu de cela, beaucoup avaient déménagé après que l’accord a été conclu avec Cagliari quand tout semblait être fait. Hier soir, la fumée blanche a récompensé le club belge, avec qui il aura l’occasion de jouer plus en continu après avoir laissé derrière lui les blessures qui l’ont bloqué ces dernières années. Il n’y aura pas de succès sur la première équipe. Au milieu de terrain, cependant, Bernardeschi – qui, contrairement à Emre Can, est considéré par Sarri comme un bon milieu de terrain – trouvera plus d’espace dans les rotations du département.

Le club a beaucoup bougé surtout pour l’avenir. En première équipe, le renfort de milieu de terrain l’a déjà arrêté en achetant début juillet Kulusevski, l’un des jeunes les plus intéressants du football européen. Alors qu’au cours des dernières heures, il a effectué plusieurs opérations dans les moins de 23 ans, où l’attaque avec les jeunes Vrioni (de Cittadella) et Marques (Barcelone) et les experts Marchi (Monza) et Brunori (Pescara) a été entièrement refaite. La classe de côté 2000 Wesley (Hellas Verona) est également en noir et blanc, tandis que Frederiksen a été prêté à Fortuna Sittard et Bandeira à Amiens.