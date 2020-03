Emre Can: “Loin de la Juve pour se sentir important. J’ai eu trois offres, une de Man United”

Emre Can à la fin de la dernière fenêtre de marché, il est passé de la Juventus au Borussia Dortmund et en Allemagne, il semble être revenu heureux. Le milieu de terrain de Giallonero a été interviewé sur divers sujets, surpris du marché, par Kicker: “J’ai eu trois offres de Premier League, dont une de Manchester United. Mais je n’y ai pas pensé une seconde, à la lumière de mon passé à Liverpool. J’ai J’ai toujours eu de la sympathie pour le Borussia Dortmund. Je voulais aller dans un club qui me ferait sentir important, dans lequel je serais au service de l’équipe. Et voilà, Dortmund est parfait pour moi et je suis parfait pour Dortmund. L’argent est important (il aurait gagné plus d’argent à la Juve et en Angleterre), mais ce n’est pas tout dans la vie “.