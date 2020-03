“En 2007, j’ai signé un pré-contrat avec Colo Colo” »Presse football

Samedi 28 mars 2020

El oro Choro a déclassifié une histoire très peu connue de sa carrière. Au cours de ses années au Mexique, il a reconnu avoir été très proche d’atteindre le «Cacique» avec Claudio Borghi, mais le «Puerto Ordazo» a arrêté son arrivée. “Mon rêve était de jouer à Colo Colo”, a expliqué l’attaquant.

Reinaldo Navia a vécu les meilleures années de sa carrière au Mexique. Pendant son séjour dans des clubs tels qu’América, Cruz Azul et Atlante, il a gagné le respect des supporters mexicains, alors qu’il était l’attaquant de départ de l’équipe chilienne pendant la période où Juvenal Olmos était en charge de l’équipe.

Dans un appel vidéo via Instagram de CDF entre Navia et Sebastián González, le «Choro» a révélé que, pendant ces années, il était très proche d’atteindre Colo Colo. “J’étais dans Atlas et j’analysais les options, et‘ Bichi ’Borghi m’a appelé. Ce campus était une super équipe. Arturo Sanhueza à la Copa América m’a dit de signer. Je suis parvenu à un accord et j’ai signé un pré-contrat », a déclaré l’attaquant né à Santiago, Wanderers.

Dans le même ordre d’idées, Navia a expliqué que son arrivée a été frustrée en raison de son acte d’indiscipline lors de la Copa América 2007, le fameux «Puerto Ordazo». «Après ce qui s’est passé, cela n’a pas été fait. Ruiz-Tagle a dit à mon représentant qu’il ne voulait pas de joueurs comme ça. Là, j’ai perdu l’occasion de jouer à Colo Colo “, a ajouté l’ancien attaquant.

Reinaldo Navia a profité de montrer sa préférence pour la boîte albo. «Mon rêve était de jouer au Colo Colo. Une grande partie de ma famille est fan du club. J’ai Santiago Wanderers dans mon cœur car cela m’a donné l’opportunité de jouer professionnellement », a déclaré l’ancien joueur.