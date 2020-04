“En août, j’ai risqué la mort. Le tueur de ma sœur est en fuite”

Aux microphones de la BBC, Emmanuel Badu, milieu de terrain duHellas Vérone, a commenté sa période difficile en raison d’unEmbolie pulmonaire qui l’a frappé ettuant sa soeur. Le footballeur ghanéen a révélé que 2019 et 2020 étaient des années très difficiles car il risquait la mort et perdait un proche.

La douloureuse confession de Badu

“2019 et 2020 ont été les années les plus difficiles de ma vie. En août, je suis presque mort, J’ai eu beaucoup de blessures et j’ai perdu ma sœur d’une manière si douloureuse. «C’est très difficile pour moi et ma famille. Le tueur est toujours en fuite parce que le virus ralentit tout. Je vis seule ici à Vérone. J’ai été dans une chambre pendant 34 jours et je n’ai pas pu voir ce qui est arrivé à ma sœur. “

“Maladie pulmonaire? J’avais du mal à respirer ce soir-là. Je pensais que c’était fatigué, le matin ils m’ont donné des analgésiques mais le soir suivant c’était encore pire. À deux heures, j’ai appelé le médecin qui était heureusement réveillé et j’ai envoyé le physiothérapeute, qui était plus près de moi. Il m’a dit que nous devions aller à l’hôpital. Finalement, j’ai découvert que j’avais un caillot de sang dans les poumons. J’ai dû arrêter de jouer pendant plusieurs mois mais maintenant je suis debout. Je pense que cela aurait été un désastre sans eux. “

« Coronavirus? Je m’entraînais depuis 3-4 semaines mais c’est arrivé. Les 18 premiers jours, nous étions en isolement cellulaire parce que nous avions joué contre la Sampdoria, puis j’ai commencé à sortir uniquement pour aller acheter de la nourriture. L’important maintenant est de vous sauver de ce virus, puis nous verrons quand nous pourrons recommencer à jouer. “