En attendant le retour de CR7: Dybala brille et la Juve rêve de l’assaut sur les trophées

Eriksen est-il le joueur qui a besoin de l’Inter pour se battre pour le Scudetto?

source: envoyé à Turin

© photo par Daniele Buffa / Image Sport

Cristiano toujours absenthier en raison d’une sinusite. Pas d’alarmisme: le problème décrit par le club en marge du match contre l’Udinese était plus que réel. La star portugaise traverse un moment extraordinaire du point de vue des chiffres, il a complètement éliminé le problème physique d’il y a quelques mois et maintenant il court et détermine le jeu s’approchant de son potentiel maximum. Prêt à relever la barre tôt et à mettre la Juventus sur les épaules dans la seconde moitié de la saison, celle qui accompagne les objectifs les plus importants.

Sarri a déjà sprinté vers son diamant pour le prochain ballon d’or, le Portugais a hâte de revenir sur le terrain pour continuer à donner des buts et des performances extraordinaires. En attendant aussi Paulo Dybala il est revenu à l’objectif et ne peut être bon que pour lui, l’équipe et Ronaldo lui-même. En revanche, pour poursuivre les rêves les plus ambitieux – comme Cristiano lui-même l’a dit il y a quelques mois – il faut penser à la performance maximale de toute l’équipe. Et si la Juve n’est pas actuellement active sur le marché, contrairement à d’autres équipes qui voudraient vous déranger de sa position de leader absolu, c’est tout simplement parce que les meilleures sont déjà là chez elles.

Contre Parme, dimanche soir, nous devrons reprendre la marche du championnat vers le neuvième Scudetto consécutif. Ensuite, ce sera l’heure de la Coupe d’Italie, en quart de finale, toujours au stade Allianz, face à la Roma. En attendant, l’état général du groupe devra être mesuré ce matin, qui hier a fonctionné en deux parties: déchargement pour ceux qui ont joué mercredi avec l’Udinese et exercices pour ceux qui sont restés à l’extérieur ou n’ont participé qu’à la dernière partie de la course.

1er étage

À 15 ans, 3 mois et 14 jours, Kacper Urbanski, milieu de terrain de la classe 2004 de Lechia Gdansk, est devenu le deuxième plus jeune débutant dans l’histoire de la ligue polonaise. Techniquement qualifié et capable de jouer à la fois comme mezzala et comme meneur de jeu, le rôle qu’il préfère, …