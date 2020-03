En ce jour il y a deux ans: Cristiano Ronaldo marque son dernier tour du chapeau avec le Real Madrid

Nous ne le savions pas alors, mais le 18 mars 2018, nous avons assisté au tout dernier triplé que Cristiano Ronaldo aurait marqué pour le Real Madrid. Peut-être que nous aurions apprécié plus de temps réel si nous l’avions su en temps réel. Mais il va sans dire que la grandeur de Ronaldo sur le terrain de football a cruellement manqué depuis son départ.

Ce jour-là, il y a deux ans, le Real Madrid a affronté Gérone au Santiago Bernabeu. Ils venaient de remporter trois matchs consécutifs, dont une grosse victoire contre le PSG au Parc des Princes pour s’assurer un quart de finale de Ligue des champions contre la Juventus. Alors que Barcelone était favorite pour remporter la ligue (et a fini par gagner la Liga avec un écart de 17 points entre eux et le Real Madrid, troisième place), le plafond offensif du Real était toujours absurde à chaque fois qu’il se rendait sur le terrain, et Gérone sentait que tout colère de Cristiano Ronaldo et co.

Les buteurs ce jour-là: Cristiano Ronaldo x4, Lucas Vazquez, Gareth Bale; Christian Stuani x2, Juanpe.