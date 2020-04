En ce jour: Sunderland couronné champions du monde et gagne un thriller contre Burnley

SUNDERLAND, ROYAUME-UNI – 27 avril: les joueurs de Sunderland se tiennent debout pour une minute d’applaudissements en l’honneur de feu Alan Ball lors du match de championnat Coca-Cola entre Sunderland et Burnley au Stadium of Light le 27 avril 2007 à Sunderland, en Angleterre. (Photo de Christopher Lee / .)

Ce jour-là, il y a 125 ans, un match en Écosse a vu Sunderland couronné champion du monde. Les champions anglais en titre Sunderland se sont rendus à Édimbourg pour affronter les champions écossais Hearts. Le football étant encore à ses balbutiements dans d’autres pays, il appartenait aux meilleurs d’Angleterre et d’Écosse de se battre pour le titre de meilleur au monde.

Également en ce jour de 2007, les Black Cats ont affronté Burnley au Stadium of Light dans un thriller de cinq buts. Une victoire à Sunderland les mènerait au sommet du championnat avec un seul match à jouer. Les hommes de Roy Keane avaient semblé être dans une bataille de relégation jusqu’à la nomination de l’Irlandais. Il était maintenant sur le point d’obtenir une promotion lors de sa première saison en tant que manager.

En ce jour: Sunderland couronné champions du monde et gagne un thriller de cinq buts

Sunderland couronné champions du monde

Sunderland avait remporté son troisième titre de champion en quatre ans et était connue sous le nom de «l’équipe de tous les talents». Le match contre Hearts, sur le terrain de l’équipe écossaise, Tynecastle, déterminerait quelle serait la meilleure équipe du monde. Le match a fini par être un festival de buts classique avec les deux équipes partageant huit buts entre elles.

Deux champions du monde avaient été couronnés auparavant; cependant, ces matchs ont été disputés entre les vainqueurs de coupe d’Angleterre et d’Écosse. Ce jour-là en 1895, ce serait la première fois que des champions rencontreraient des champions. Un contraste dans les styles de jeu en a fait un jeu fascinant. Sunderland était un attaquant à part entière, alors que Hearts était solide en défense et l’un des premiers à utiliser le piège du hors-jeu avec une grande efficacité.

Une foule record de 12 000 Tynecastle était présente pour le coup d’envoi; cependant, à la mi-temps, 3 000 autres personnes avaient pénétré dans le sol. Sunderland a pris une avance de deux buts dans la pause grâce à Harry Johnston et John Campbell. Hearts a commencé à dominer et pour le plus grand plaisir de ses fans, ils se sont retrouvés en tête 3-2.

Sunderland n’allait pas abandonner et bientôt égalisé. Campbell a ensuite obtenu son deuxième but pour remettre le champion anglais devant. Un cinquième a suivi, Hearts n’ayant plus de réponse à l’attaque de Sunderland. Les hommes de Wearside England étaient désormais champions du monde et étaient désormais reconnus comme l’un des géants du jeu.

Un thriller de cinq buts envoie Sunderland au sommet de la ligue

Dans un autre match mémorable qui restera longtemps dans la mémoire, Sunderland a remporté un match épique ce jour-là en 2007. La victoire a mis les Black Cats à une distance touchante d’un retour en Premier League après une seule saison. Lorsque Roy Keane a pris ses fonctions de manager plus tôt dans la saison, le club était en difficulté et la survie était l’objectif. L’ancien capitaine de Manchester United a pris une équipe sans confiance et les a transformées en une équipe qui le reflétait quand il jouait et maintenant en tant que manager.

Contre toute attente, il a fait des signatures astucieuses, a fait bien jouer l’équipe, puis a été promu lors de sa première saison en tant que manager. Cette nuit-là, il y a 13 ans, le résultat signifiait qu’une victoire de plus (qu’ils obtiendraient) garantirait la promotion.

Comme tout supporter de Sunderland le sait, les Black Cats font rarement les choses facilement. Ce qui a suivi était un thriller de cinq buts. Lors d’une nuit riche en émotions, les fans ont été témoins de buts, de trois pénalités et d’un vainqueur de classe mondiale. Les hommes de Keane ont pris les devants grâce à l’attaquant Daryl Murphy. David Connolly aurait dû doubler l’avance uniquement pour que sa pénalité soit sauvée. Burnley a égalisé grâce à une pénalité de son côté pour le faire 1-1 à la mi-temps.

Les Clarets ont pris les devants cinq minutes après le début de la deuxième mi-temps; Cependant, à peine quatre minutes plus tard, Connolly a rattrapé sa pénalité plus tôt, l’attaquant de la République d’Irlande convertissant sa deuxième chance sur place. C’était désormais à la pointe des sièges au Stadium of Light alors que les deux équipes partaient à la recherche du vainqueur. En 80 minutes, l’ailier Carlos Edwards a produit un morceau de magie qui continuera à être rejoué pendant des années pour gagner le match. Sa superbe conduite hors des sentiers battus a presque brisé le filet et a scellé la victoire pour Keane et son équipe de Sunderland.

Photo principale

Intégrer à partir de .