“En cinq minutes, nous avons battu le Real Madrid, être champion du monde est incomparable”, a déclaré Chicho Serna.

En attendant le redémarrage du football, à travers les réseaux sociaux de TNT Sports nous avons proposé le débat en comparant les La bouche de Carlos Bianchi avec lui Rivière de Marcelo Gallardo. Qui a rejoint et participé était Mauricio Serna.

Le “Chicho” était un élément clé de cette équipe qui a remporté le Coupe Libertadores en 2000 et qui, des mois plus tard, a dépassé le redoutable Real Madrid dans la Coupe intercontinentale.

Être champion du monde est incomparable et unique

En minutes, nous avons battu le Real Madrid. Merci Carlos, collègues et fans. Fierté éternelle. https://t.co/PDDWaMBVhM

– Chicho Serna (@MChichoSerna)

28 mars 2020

“Être champion du monde est incomparable et unique. En cinq minutes, nous avons battu le Real Madrid. Merci Carlos, coéquipiers et fans. Fierté éternelle”, écrit-il. Serna sur son compte Twitter.

L’ancien milieu de terrain colombien a porté la chemise “Xeneize” entre 1998 et 2002. En plus des réalisations de 2000, Serna il a remporté les Libertadores 2001, l’Apertura 1998 et 2000 et la Clausura 1999.