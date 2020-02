Florence. En fin de matinée, la communication de la Lega Pro arrive, ce qui a permis de reporter jusqu’à 35 matchs dans les groupes du nord de l’Italie, où se trouvent actuellement les zones les plus touchées par laUrgence coronavirus.

LE PRÉSIDENT PARLE

Le numéro un de la Serie C, Francesco Ghirelli, qui a parlé sur Radio Rai, a déclaré: “Gouverner l’urgence dans un moment extrêmement délicat, en mettant la sécurité et la santé des joueurs et des fans en premier. C’est ce que fait Lega Pro, qui a également activé un groupe de travail interne, actif toute la journée, formé par le secrétaire général, Emanuele Paolucci, par le directeur agoniste Tommaso Donati, par Gaia Simonetti de la zone de communication, par le secrétariat responsable Présidente, Anna Vezzani et Marco Michelin, qui suit le domaine social de Lega Pro. L’objectif principal est la relation constante avec les clubs “.

ATTENTION ET COLLABORATION

Un suivi continu de la situation, donc, en contact étroit avec les autorités responsables de la gestion de l’urgence: “Nous ne sous-estimons ni n’amplifions, la situation est surveillée, étant en lien étroit avec les autorités en charge, à commencer par Figc. Je tiens à remercier tous les clubs Lega Pro pour le soutien et la collaboration qu’ils apportent. Ils font preuve d’une grande prise de conscience et d’un grand esprit de service, un héritage qui est utile au pays non seulement pour le football “.

REPORT DE COURSE – 9ème et 10ème JOUR DE RETOUR

En plus du Com. Uff. n. 127 / DIV et n. 128 / DIV du 23.02.2020, après avoir pris connaissance des communications des autorités compétentes et afin de garantir l’équilibre et la régularité de la compétition, la Lega Pro ordonne le report des courses suivantes:

GROUPE A – JOUR 9 – 26 FÉVRIER 2020

AREZZO – ROBUR SIENA

GOZZANO – RENATE

PIANESE – LECCO

PISTOIESE – PONTEDERA

GROUPE B – JOUR 9 – 26 FÉVRIER 2020

CARPI – GUBBIO

IMOLESE – FERMANA

MODÈNE – ARZIGNANO V.

RAVENNA – PADOUE

RIMINI – A.J. FANO

SAMBENEDETTESE – CESENA

SUDTIROL – FERALPISALO »

TRIESTINA – REGGIO AUDACE

VIS PESARO – VIRTUSVECOMP VERONE

GROUPE A – JOUR 9 – 27 FÉVRIER 2020

JUVENTUS U23 – PRO VERCELLI

NOVARA – GIANA ERMINIO

GROUPE B – 10E JOUR – 29 FÉVRIER 2020

ARZIGNANO V. – RAVENNE

GROUPE A – 10ème JOUR – 1er MARS 2020

ALESSANDRIA – AREZZO

CARRARESE – NOVARA

GIANA ERMINIO – PISTOIESE

MONZA – PIANESE

OLBIA – GOZZANO

PONTEDERA – COMO

PRO VERCELLI – PRO PATRIA

RENATE – JUVENTUS U23

ROBUR SIENA – PERGOLETTESE

GROUPE B – JOUR 10 – 1 MARS 2020

AJ FANO – CARPI

CESENA – RIMINI

FERALPISALÒ – IMOLESE

FERMANA – MODENA

GUBBIO – SUDTIROL

PADOUE – TRIESTINA

PIACENZA – VIS PESARO

VIRTUSVECOMP VERONA – SAMBENEDETTESE

GROUPE A – 10E JOUR – 2 MARS 2020

LECCO – ALBINOLEFFE

GROUPE B – 10E JOUR – 2 MARS 2020

REGGIO AUDACE – L.R. VICENZA

Nous vous informons que les offres susmentionnées, en plus des offres déjà reportées selon la Com. Uff. n. 126 / DIV du 21.02.2020, Com. Uff. n. 127 / DIV et n. 128 / DIV du 23.02.2020, relative aux 8e, 9e et 10e journées de match du Championnat de Serie C, sera récupérée respectivement le mercredi 11 mars 2020, le mercredi 18 mars 2020 et le mardi 14 avril 2020. Il est à noter que la programmation des courses individuelles concernant le jour et l’heure de l’événement sera annoncée dans un communiqué de presse officiel ultérieur.