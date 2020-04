“En D, le risque de fermeture anticipée est élevé, il faut protéger ceux qui vivent du football”

ROME. Réunion d’urgence aujourd’hui entre le Ligue Serie A et les autres composantes du football italien, l’objectif est de définir un programme de relance et de baisse des salaires des footballeurs en quête d’un accord avec l’AIC. En attendant, le numéro un des micros Assocalciatori à Rainews24, Damiano Tommasi, a une nouvelle fois clarifié l’importance de protéger les catégories mineures.

PROTÉGEZ LES PLUS FAIBLES

“Avec la Lega Pro, nous réfléchissons aux moyens de protéger les revenus les plus bas, il ne faut pas oublier que 70% des joueurs de la troisième série gagnent moins de 50 000 euros bruts par an. D’une manière générale, nous essayons de comprendre s’il sera possible d’utiliser une partie des ressources économisées à des niveaux élevés pour garantir la protection de ceux qui, en Lega Pro, en Serie D et en football féminin, doivent entretenir leur famille avec de très faibles revenus “.

ATTENTION AUX AMATEURS

Situation définitivement délicate, en Serie D de nombreux garçons vivent du football et aujourd’hui ils risquent de rester bouche bée dans une crise sans précédent: «Ceux qui reçoivent des bas salaires risquent de ne pas être respectés, beaucoup de garçons n’ont pas de perspective d’avenir car on ne sait pas quand pourra reprendre. En D, il y a plus de 160 équipes et il est difficile de trouver une solution commune en termes de sécurité, le risque de terminer la saison tôt est très élevé et cela mettrait clairement de nombreux enfants qui vivent du football en difficulté. – Tommasi souligne – En plus de protéger la santé des athlètes, nous avons la responsabilité de redémarrer le système de football, en protégeant non seulement les joueurs mais aussi les entraîneurs, les managers, les employés d’entrepôt, les masseurs, les chauffeurs, les travailleurs sur le terrain “.