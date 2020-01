EN DIRECT | Binational vs. Atlético Grau: affrontement pour le titre de la Super Coupe 2020 | VIA GOLPERU

REGARDER Binational vs. Athletic Grau (LIVE | GOLPERU | LIVE) face à la Super Cup péruvienne au stade Miguel Grau del Callao. Le «Mighty of the South» cherchera à ajouter une nouvelle victoire à son histoire dans le football professionnel, cette fois contre le champion de la Coupe du Bicentenaire 2019. Suivez tous les incidents sur Depor.com.

Les deux équipes viennent à cette instance pour faire l’histoire. Les titres qui ont atteint la saison dernière ne suffisent pas, ils iront donc avec tout sur le site de jeu Miguel Grau pour un affrontement qui promet des émotions dès la première minute du match et de nombreux buts.

Binational vs. Atlético Grau: alignements confirmés

Atlético Grau: B. Medina, M. Reátegui, J. Acasiete, R. Céspedes, R. Neira, E. Paucar, G. Correa, C Canales, C. Lasso et J. Collazos.

Binational: R. Fernández, A. Pérez, J. Fajardo, N. Bareiro, J. Reyes, J. Arango, Y. Tello, D. Leudo, A. Polar, A. Rodríguez et S. Gularte.

Binational vs. Atlético Grau: minute par minute

LE APERÇU

Binational, Champion de Ligue 1 2019 et Athletic Grau, vainqueur de la Coupe du Bicentenaire, des visages seront visibles dans la première édition de cette définition pour un seul match. Suivez minute par minute, les statistiques, les incidents, les buts, les interviews et les résultats du match qui se jouera au stade Miguel Grau del Callao.

Binational vs. Atlético Grau: horaires des matchs

Mexique – 17 h 30

Pérou – 18h30

Équateur – 18 h 30

Colombie – 18 h 30

Bolivie – 19 h 30

Venezuela – 19 h 30

Argentine – 20h30

Chili – 20h30

Paraguay – 20 h 30

Uruguay – 20h30

Brésil – 20h30

Espagne – 00:30

Binational, L’actuel champion de la division maximale du football péruvien fera sa première présentation dans l’année. Ce sera également la première de César Vigevani sur le banc après le départ de Roberto Mosquera fin 2019.

Binational non seulement perdu son entraîneur, mais plusieurs de ses figures, mais le plus remarquable est celui de Donald Millán, choisi le meilleur joueur de la Ligue 1. Hervé Kambou (Sport Huancayo), Edson Aubert (Melgar), Jeferson Collazos (Atlético Grau) a également dit au revoir au «Puissant du Sud».

Sebastián Gularte (Syndicat), Nery Bareiro (Sportivo San Lorenzo – Paraguay), Reimond Manco (Sport Boys), Johan Arango (Road Runner – Mexique), Raúl Fernández (César Vallejo) et Anthony Osorio (Université) sont les incorporations de Binational, jusqu’au moment.

Binational fera ses débuts dans le tournoi d’ouverture de la Ligue, le dimanche 2 février devant le Cusco FC, à l’état de visiteur. En Copa Libertadores, l’équipe sudiste fera sa première le 5 mars devant Sao Paulo à Juliaca.

Binational -commandé par Pablo Zegarra- dirigera le Athletic Grau, qui est retourné en première division après avoir remporté le Foursquare en décembre. Aussi, en novembre, le casting de Piura a été couronné champion de la Coupe du Bicentenaire, ce qui lui permettra de disputer la Coupe d’Amérique du Sud 2020.

Gary Correa, Enmanuel Páucar et Tiago Cantoro (Université), Jahirsino Gonzales (Coopsol), Jefferson Collazos (Binacional), Christian Lasso et Diego Ramírez (Cantolao), Bernardo Medina (Deportivo Capiatá – Paraguay), Rolando Arrasco (Alianza Universidad), Oshiro Takeuchi (Sport Huancayo), Paolo Izaguirre, Carlos Canales, Ronaldo Andía et Flavio Ramírez (Pirata FC), Jonathan Avila (Atlético Bucaramanga – Colombie), Maelo Reátegui (Sport Boys), sont pour l’instant, les signatures du Athletic Grau.

Binational vs. Atlético Grau: où est situé le stade?

VOUS POUVEZ ÊTRE INTÉRESSÉ

PLUS DE NOUVELLES