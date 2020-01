EN DIRECT – Campanie de 1ère catégorie, mises à jour en direct du 16e jour

Campanie de première catégorie, sur le terrain ce week-end le seizième jour du championnat.

Voici les résultats et les mises à jour en direct du Groupes A, B, D et et:

Campanie 1ère catégorie – Groupe A, 16e jour

Samedi 25 janvier

14 h 30 – Résultats finaux

Atletico Cerreto-Carinola 1-1

Newcales-Frattaminorese 0-1 20’st Cimmino E. (F)

Vis Frattaminore-Real Grumese 3-0 Castiello (2), Costanzo M. (V)

Valle di Suessola-Casale 0-1 3’pt Palmieri C. (C)

Sessana-Falciano 1-0

Real Parete-Vis Capua 0-0

Dimanche 26 janvier

10 h 00

Villaricca-San Nicola

15h

Aragonese-Lokomotiv Flegrea

Campanie 1ère catégorie – Groupe B, 16e jour

Samedi 25 janvier

14 h 30 – Résultats finaux

Capri-Virtus Afragola 2-2 11’pt Tarallo, 15’st White (V)

San Pietro-Marianum 1-0 Cirelli (S)

16h – Résultat final

Loggetta-Montecalvario 5-3 29’pt et 28’st gréement. Escrime, 7’st Mattera, 30’st Pisa, 45′ + 2’st Sammartano (L), 39’pt Frattini, 6’st Fiorito, 15’st Bagnoli (M) Remarque. À partir de 27 invités en 9 hommes

17h30 – Résultat final

Interpianurese-Boys Pianurese 2-2 30 pi et 40 pi Sica G. (B), 16 pi Troncone, 44 pi Mangiapia (I)

Dimanche 26 janvier

11 h 00

Sporting Barra-Sant’Antimo

12 h

Maued Sport-Real Anacapri

15h

Red Star 2006-Arzanese

Paratina Chiaiano-Quarto

16h

San Francesco Soccer-Ville d’Arzano

Campanie 1ère catégorie – Groupe D, 16e jour

Samedi 25 janvier

14 h 30 – Résultats finaux

Abellinum-Lupo Fidelis 1-0 Iandoli (A)

Atletico Marzano 16-Polisportiva Baronissi 3-0 45’pt Donnarumma F., 10’st Nappi F., 27’st Sacco I, (A)

Intercampania Sarno-Striano 0-1 Faucon (S)

Mercogliano-Work 2-0 Guerrier 12’pt et 26’pt (M)

Dimanche 26 janvier

10 h 00

Casamarciano-Atletico Baiano

11 h 00

Banzano Montoro-Parco Aquilone

15h

Sporting Domicella-Olympic Salerno

Valentino Mazzola-Terzigno

1ère catégorie Campanie – Groupe E, 16e jour

Samedi 25 janvier

Reste: Barrese

14 h 30 – Résultats finaux

Atletico Pagani-Stabia Friends 3-0 Somma, Mautone, Saffiani (A)

San Vincenzo Unitis-Club Gioontiù Tramonti 1-0

Saint Valentin-Massa Lubrense 0-2 21’pt Vacca C., 44’st Castellano R. (M)

Summa Rionale-Athletic Poggiomarino 0-2 Scognamiglio 18 pi, Giardiello 30 pi (A)

Virtus Vesuvius Ottaviano-Napoli Est Barra 1-0 Auricchio 36’pt (V)

Agerola-Libertas Casalnuovo 3-0 44’pt Cuomo C., 6’st Russo F., 40’st Pelagione (A)

Dimanche 26 janvier

11 h 30

Santa Maria Assunta-Victoria Marra

