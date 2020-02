EN DIRECT ET EN DIRECT | UTC vs. Melgar ONLINE via GOLPERU pour la date 5 du tournoi d’ouverture de la Ligue décentralisée 1

Mis à jour le 28/02/2020 à 15:03

UTC et Melgar affronteront un nouveau défi pour le tournoi d’ouverture ce vendredi au stade Héroes de San Ramón, lorsqu’ils s’affronteront pour la cinquième journée du premier match de Ligue 1. Les deux équipes ont bien commencé l’année et espèrent reprendre le chemin de la victoire pour se rapprocher du leadership du classement.

UTC VS. MELGAR: alignements confirmés

UTC: S. Libman, J. Rodríguez, K. Aparicio, J. Estrada, C. Diez, N. Ortiz, G. Martínez, P. Goyoneche, K. Ruíz, R. Campodónico et M. Guevgeozián.

Melgar: C. Cáceda, P. Fuentes, C. Neyra, E. Rabanal, E. Aubert, J. Sánchez, P. Míguez, J. Amoroso, A. Arias, I. Ávila et O. Arce

UTC VS. MELGAR: minute par minute

LE APERÇU

Quelle heure est UTC vs. Melgar par le tournoi d’ouverture de la Ligue 1?

UTC recevra Melgar ce vendredi à 15h00 à Cajamarca.

FBC Melgar, réalisé par l’Argentine Carlos Bustos, un ancien technicien de San Martín, fait face à deux fronts en début de saison et ne veut pas être blessé au niveau national ou en Coupe d’Amérique du Sud, où il a déjà accompli sa première tâche en éliminant Nacional de Potosí de manière serrée et en se qualifiant pour le deuxième tour de La compétition continentale.

Après avoir battu leur rival bolivien aux tirs au but, les Mistians ont perdu 3-1 contre le Cusco FC et doivent récupérer à l’ouverture en ajoutant trois, encore une fois loin de chez eux. Pour l’instant, la case rouge et noire occupe la huitième place du classement avec six unités.

Cajamarca UTC, commandé par Franco Navarro, vient de subir sa première défaite au concours local, une chute du minimum face à Binational à Juliaca qui le place au sixième rang avec sept points.

Où voir l’UTC vs Melgar?

Gol Pérou a les droits de transmission du match qui se jouera ce vendredi 28 février dans la forteresse de «Gavilán del Norte pour la date 5 du tournoi d’ouverture de la Ligue 1 à Cajamarca.

