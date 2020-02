EN DIRECT VOIR ICI | Cienciano vs. San Martín AUJOURD’HUI EN DIRECT ET EN LIGNE | VOIR GRATUITEMENT Cienciano vs. Saint Martin | STREAMING | GOLPERU | à Cusco pour la date 2 du tournoi d’ouverture de la Ligue 1 | Football péruvien en direct

Mis à jour le 02/09/2020 à 12:18

VOIR ICI LA TRANSMISSION EN DIRECT DE CUSCO | Cienciano de Cusco et du Université de San Martin | EN DIRECT | EN LIGNE | VIA GOLPERU | FACEBOOK LIVE | Ils franchissent la deuxième date du tournoi d’ouverture. Dimanche 9 février à 15 h 00 La réunion commence au stade Garcilaso de la Vega à Cusco. Vous pouvez regarder la réunion via Facebook Live et la diffusion en direct de GOLPERU.

El’Papá ‘veut célébrer sa première victoire à domicile en 2020 après avoir perdu son retour dans la catégorie supérieure du football péruvien. Un triomphe le deuxième jour de l’événement qui marque le début de la saison serait un cadeau mérité pour les fans de l’équipe de Cusco, qui voit l’équipe de son amour à Primera après cinq ans.

Cienciano, dirigé par Marcelo Grioni, compte ajouter ses trois premiers points à l’ouverture après avoir perdu contre l’Academia Cantolao (2-1) au stade Miguel Grau del Callao, mais que les «saints» arrivent motivés à Cusco, bien que la hauteur de cette ville représente un ajout spécial à prendre en compte.

San Martin pas disposé à perdre son invaincu dans la Ligue 1 après ses débuts dans la nouvelle campagne du championnat avec une victoire sur l’Ayacucho FC (3-1) à Gallardo. Hector Bidoglio, technicien de l’ensemble de Santa Anita, espère guider ses élèves vers un coup dur à la maison.

L’équipe d’Alba s’est remise dans l’antichambre de la confrontation avec José Luján, Jairo Concha, Jordan Guivin et Pedro Ynamine, joueurs qui ont participé avec l’équipe péruvienne des moins de 23 ans au Championnat pré-olympique de Tokyo 2020 et pourraient être pris en compte à Cusco.

VOUS POUVEZ ÊTRE INTÉRESSÉ

Pablo Bengoecheahabla parle de son système de jeu à Alianza Lima. (Vidéo: Jesús Mestas) depor

PLUS DE NOUVELLES