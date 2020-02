[EN DIRECTO] Barcelone contre Athletic Club Bilbao LIVE ONLINE via DirecTV Sports et DAZN: regardez le match pour les quarts de finale de la Copa del Rey 2020 depuis le stade San Mamés | Transmission LIVE HD | Lionel Messi | Espagne | NCZD International Soccer

Ils cherchent à sortir de la crise. Barcelone contre Athletic Bilbao entrer en collision (EN DIRECT | EN DIRECT | EN LIGNE) avec diffusion et narration du signal DirecTV Sports et DAZN, pour les quarts de finale de la Copa del Rey 2020. Suivez tous les incidents de l’affrontement ce jeudi 6 février au stade San Mamés, à partir de 15h00. (Heure péruvienne) et 21 h 00 (heure locale). Voir tous les incidents de MINUTE à MINUTE via le site Web Depor.com. Accrochez-vous aux profils des réseaux sociaux (Instagram, Facebook et Twitter). La semaine a été déplacée au Camp Nou, après l’affrontement entre Eric Abidal et Lionel Messi après les déclarations du manager sur le départ d’Ernesto Valverde.

Athlétique et Barcelone ils sont mesurés dans un seul match de jeu qui implique plus d’essence pour le feu déclenché au cours des dernières heures au club Blaugrana avec les déclarations d’Éric Abidal et la réponse brutale de Lionel Messi

Dans ce scénario rare qui affaiblit considérablement la figure du directeur sportif «culé», le grand échanson classique en en La Catedral »sans le joker d’un match retour est l’un des tests les plus inopportuns et exigeants que Barcelone pourrait avoir.

Ce sera un duel entre les deux équipes les plus titrées de la compétition (53 titres et 78 finales entre elles; 54 et 80 dans les comptes du club basque, qui revendique un premier titre en 1902 en Copa est le Couronnement que la RFEF ne reconnaît pas et dont les deux dernières équipes ont joué).

Un match qui n’atteint pas l’Athletic au bon moment, nettement dépassé lors du dernier match de championnat par Getafe (0-2) également au stade de la prochaine Eurocopa.

Face à l’affrontement l’équipe de Bilbao avec son bloc de départ très usé après avoir été largement utilisé dans les quatre premiers tours coperas. Tous à domicile et les deux derniers contre les équipes de Second ont déterminé des pénalités après avoir vu l’Athletic pratiquement éliminé dans les deux.

En face il y aura un Barça affaibli dans ce marché d’hiver, diminué de troupes à l’avant et avec quelques doutes pour achever l’axe de l’arrière.

Et c’est qu’avec la vente de Carles Pérez et les blessures de longue durée de Luis Suárez et Ousmane Dembélé, que le reste de la saison sera perdu après avoir rompu l’entraînement du tendon du biceps fémoral au moment de sa réapparition, Setién a Orphelin en avant dans l’étape décisive de la saison.

L’entraîneur cantabrique devra donc à nouveau recourir au très jeune Ansu Fati, auteur d’un doublé contre Levante (2-1), pour compléter l’attaque avec Antoine Griezmann et Leo Messi.

En défense, Gerard Piqué se rend à Bilbao avec la grippe et Samuel Umtiti le fera seul, après avoir comparu le matin dans un procès pour avoir prétendument détruit une maison qu’il avait louée à Esplugues de Llobregat (Llobregat). En cas de doute, Quique Setién a convoqué la centrale uruguayenne de la filiale Ronald Araujo.

Avec Marc-André ter Stegen également comme gardien de but partant de la blessure de Norberto Murara ‘Neto’, si Piqué récupère enfin, Setién pourrait répéter la même défense qu’il a joué contre Levante, avec Catalan et Clement Lenglet comme central et Nelson Semedo et Jordi Alba sur les côtés.

Sergio Busquets et Frenkie de Jong sont fixés au centre du terrain. Ivan Rakitic, Arthur Melo et Arturo Vidal, qui revient sur la liste après s’être remis d’une ecchymose à la cuisse gauche, se battront pour la dernière position de la moelle épinière.

Gaizka Garitano est au détriment de la condition physique de ses côtés partants, Yuri Berchiche et Ander Capa, deux défenses très profondes qui sont presque en avant lorsque l’entraîneur décide de jouer avec trois centrales. Un système qui ne donne généralement pas un coup de main à San Mamés mais qui est une option sérieuse à évaluer pour demain.

Mikel Vesga pourrait également entrer dans le onze par Unai López après la rencontre malencontreuse du Saint-Sébastien contre Getafe.

Pour le reste, ils semblent figés dans les onze rojiblanco, au détriment de Garitano optant pour des changements inattendus pour donner de l’air à l’équipe, Unai Simón, à l’abri des coups de bâton pour la perte par pénalité de Iago Herrerín, Yeray Álvarez, Iñigo Martínez, Dani García, Iker Muniain, Raúl García et Iñaki Williams.

Ils compléteraient les onze Unai Núñez, si Derio est décidé par trois centrales, ou Villalibre, si Garitano part avec quatre derrière.

Aritz Aduriz ne devrait pas commencer, bien qu’il soit revenu dimanche en donnant de très bons sentiments après trois mois de dépression en raison d’une blessure à la hanche. Bien que le batteur vétéran, héros des dernières victoires de Bilbao contre le Barça, sautera sûrement sur le terrain si Garitano a besoin de booster l’attaque. Ibai Gómez, remplaçant habituel, a aussi ses possibilités.

Barcelone contre Athletic Bilbao | Alignements possibles:

Athlétique: Unai Simón; Capa, Yeray, Unai Núñez, Iñigo Martínez, Yuri; Dani García, Vesga; Iker Muniain, Raúl García et Williams.

Barcelone: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, De Jong, Arturo Vidal; Messi, Ansu Fati et Griezmann.

