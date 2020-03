En Espagne, ils recommandent de jouer à huis clos des matches de Ligue des champions et d’Europe.

Le coronavirus poursuit sa progression dans le monde et en Europe en particulier déjà modifié plusieurs calendriers. Surtout en Italie où il a frappé fort, plusieurs matches de Serie A ont été reportés.

Sans aller plus loin, les Ludogorets de Bulgarie ont joué leur match contre l’Inter à Milan à huis clos et entourés de mesures sanitaires. Aujourd’hui, cependant, le gouvernement espagnol a décidé d’aller plus loin et a formellement recommandé que deux réunions qui se joueront dans les prochains jours dans ce pays se tiennent sans public.

En particulier, La recommandation est pour le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions entre Alencia et Atalanta le 10 mars. De plus, il a fait de même pour le match aller des huitièmes de finale de la Ligue Europa le 19 mars entre Getafe et l’Inter.

“Nous avons travaillé ce matin avec le Conseil supérieur des sports. Nous avons émis une recommandation dont la force exécutoire dépendra des autorités autonomes. Elle fait référence aux compétitions sportives. Ces événements dans lesquels une forte présence de supporters provenant de zones à risque est attendue , qui sont les quatre régions du nord de l’Italie ainsi que la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l’Iran et Singapour. Tous les événements sportifs professionnels, la recommandation est qu’ils se tiennent à huis clos “, a déclaré le ministre de la Santé Salvador Illa.

Le leader a ajouté que “la recommandation et la décision est de les tenir à huis clos” et a souligné que “c’est une mesure conforme à ce que les autorités compétentes ont dicté avec les autorités de ces pays. On ne comprendrait pas que ces concours y soient contestés”. porte fermée et que dans notre pays les contingents de loisirs de ces pays se déplacent “.