En Espagne on ne parle que de Valverde

Dans Espagne ne parle que Valverde.

Federico Valverde: figure dans le Real Madrid. Ernesto Valverde: tiré dans le Barcelone.

Cela dépend de vos intérêts de football dans le football européen, ce week-end, vous avez sans aucun doute mentionné ce nom de famille.

Si vous venez de Real Madrid ou uruguayen, dimanche vous vous êtes émerveillé Federico Valverde; ce jeune talent choisi comme MVP (joueur le plus précieux) de la finale du Super Coupe d’Espagne contre Athlète de Madrid. Mettant en vedette dans la finale et un jeu décisif du jeu quand il a été expulsé pour le coup de pied à Álvaro Morata quand il faisait face au but en prolongation. Une infraction violente mais justifiée – même par soi-même Diego Simeone– que si le champion ne l’avait pas commis, il aurait pu être Aleti.

Puis aux tirs au but, Bouquets il a de nouveau été bourreau de l’ensemble de matelas et a donné au club un autre titre et continue Zinedine Zidane avec sa séquence de victoires: neuf titres en neuf finales (il a également remporté la Ligue espagnole 2016/17, son 10e titre).

Mais dans le football, il a encore une fois donné une chaise avec seulement 21 ans et a réalisé quelque chose qui semblait impossible. Il a effacé plusieurs poids lourds de la première équipe et a complètement repoussé les rumeurs de l’arrivée de Paul Pogba (le roman du marché passé) provenant de Manchester United.

Malgré sa jeunesse, il a fait preuve d’humeur / d’affichage / de présence et a dominé la moitié du court dans le derby de Madrid. Il est devenu, sans aucun doute, le joueur de la saison par équipe blanche. Et ne parlons pas de l’avenir qui vous attend dans le Équipe nationale uruguayenne; une fissure qui sera la clé des qualifications et des prochaines coupes qu’il jouera.

Pendant ce temps, Barcelone, parle de Valverde mais de l’autre; de Ernesto Valverde. Son départ du club catalan est le sujet brûlant du week-end. La défaite avec lui Athlète de Madrid En demi-finale était le déclencheur? La réponse est non.

Sa chance était déjà jetée au-delà de ce qui s’est passé. Oui, c’était un coup dur, mais paradoxalement, nous avons vu l’une des meilleures performances du Barça en saison Txingurri a été vaincu par la défaite et toutes les factures impayées qui sont restées après les éliminations avec Rome (0-3) et Liverpool (0-4) lors des saisons précédentes du UEFA Champions League.

Et à cela s’ajoute l’inconfort dû à l’absence d’un style qui le distingue et tombe amoureux du public catalan. Des rumeurs ont été installées avant le Super Cup et la décision de la directive a déjà été prise.

Valverde quitte l’équipe avec le record d’être le deuxième entraîneur de l’histoire du club avec le plus faible pourcentage de pertes, seulement dépassé par Pep Guardiola.

Quique Setién Il est en charge de cette nouvelle étape. Avec un style de jeu très apprécié dans leurs anciens clubs, tel est le cas de Betis et Union sportive de Las Palmas. Ce qui est vrai, c’est qu’à 61 ans Setien Vous aurez votre premier pas à travers les grandes ligues et le doute – jusqu’à ce que vous commenciez à travailler – soit si vous êtes prêt.