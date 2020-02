En Italie, ils disent que l’Inter demanderait à Griezmann Lautaro Martínez

La grande saison que Lautaro Martínez vit en Italie ouvre les portes des équipes les plus puissantes d’Europe. Il n’est donc pas surprenant que des clubs comme le Real Madrid, Barcelone ou Manchester City l’aient dans leurs plans.

L’équipe catalane, avec Messi en tête, est l’une des plus intéressées à avoir les services de l’attaquant de l’Inter. Cependant, ce ne sera pas une opération simple. Non seulement pour la valeur du laissez-passer Toro, mais aussi parce que parmi les réclamations de l’équipe italienne, il y a certains joueurs du club catalan.

Sans aller plus loin, en Italie, ils disent que le club italien ferait semblant de recevoir Griezmann au cas où Barcelone passerait par Lautaro Martínez. En Espagne, ils sont excités par la double attaque qui pourrait former La Pulga avec l’ancien Racing bien qu’il y ait de la prudence car une négociation longue et intense est attendue.

Le média italien Tuttosport n’a pas hésité à titrer dans sa dernière édition une photo de l’attaquant français et argentin: “Voulez-vous Lautaro? Alors donnez-nous Griezmann.” Ainsi, ils assurent qu’en raison du Fari Play financier, Barcelone préférerait ne pas payer les 111 millions qui valent la clause de sortie de Lautaro Martínez (ni mettre plus d’argent sur la table), mais qu’elle pourrait chercher un troc de joueurs.

L’attaquant français, qui a été dépêché aujourd’hui avec un but dans la victoire contre Gestafe après une aide magistrale de Messi, ne serait pas le seul joueur qui compte pour l’Inter et dont les passes appartiennent au club catalan.

Arturo Vidal, Carles Aleña (prêté au Betis), Coutinho (prêté au Bayern Munich), Todibo (sur Schalke 04, où il est prêté) et Arthur sont d’autres noms que Conte prétendrait renforcer l’équipe, toujours selon Le même support. Alors, tout semble indiquer qu’en juin, Lautaro Martínez pourrait quitter le club où il brille actuellement. Cela arrivera-t-il?