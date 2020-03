“En janvier j’ai choisi de rester, en juin on verra”

L’avenir de Rodrigo plein d’inconnues De Paul. Le numéro 10 duUdinese a fait beaucoup parler ces derniers mois, évidemment pour les différentes diatribes du marché qui, au final, ne l’ont mené nulle part. Inter et Milan ils ont fait sentir leur intérêt, qui sait s’ils le prendront également en considération à l’avenir. Pendant ce temps, l’Argentin a publié des déclarations aux microphones de TyC Sports parlant de son passé, de son présent et de son avenir.

Les déclarations

«À la fin de l’America’s Cup, j’ai dit que j’aimerais jouer en Ligue des champions et continuer à grandir au niveau du football. Pour diverses raisons, certaines situations, proches de la conclusion, n’ont pas été résolues. A Udine, je vais bien, je me sens chez moi. Il y avait quelque chose en décembre et janvier, mais j’ai préféré rester ici et terminer ce cycle. En juin, nous verrons».