“En période d’épreuve, Dieu est fidèle. Les ténèbres et la mort n’ont pas le dernier mot”

ROME. Dernière homélie du Veillée de Pâques pour Pape François, le Souverain Pontife de la Basilique Saint-Pierre a lancé un message d’espoir à l’Italie et au monde entier, luttant pour surmonter lesUrgence coronavirus.

L’HOMÉLIE DU PAPE

«Nous ne cédons pas à la résignation, nous ne mettons pas une pierre au-dessus de l’espoir. Nous pouvons et devons espérer, car Dieu est fidèle. Il ne nous a pas laissés seuls, il nous a rendu visite: il est venu dans toutes nos situations, dans la douleur, dans l’angoisse, dans la mort. Sa lumière illumina les ténèbres de la tombe, elle veut aujourd’hui atteindre les coins les plus sombres de la vie. Soeur, frère, même si tu as mis de l’espoir dans ton cœur, n’abandonne pas, Dieu est plus grand. L’obscurité et la mort n’ont pas le dernier mot. Courage, avec Dieu, rien n’est perdu! Courage, c’est un mot qui vient toujours de la bouche de Jésus dans les Évangiles, seulement une fois que d’autres le disent pour dire à un courage nécessiteux de se lever, Jésus vous appelle. Et lui, le ressuscité, qui nous soulève dans le besoin. Si vous êtes faible et fragile sur le chemin, si vous tombez, ne craignez pas que Dieu vous tienne la main et vous dise du courage.

Mais on pourrait dire comme Don Abbondio, courage on ne peut pas le donner. Vous ne pouvez pas vous le donner, mais vous pouvez le recevoir en cadeau, ouvrez simplement votre cœur dans la prière et élevez un peu cette pierre placée à la bouche du cœur pour laisser entrer la lumière de Jésus. Invitez-le simplement, venez Jésus dans mes peurs, donnez-moi aussi du courage, avec vous Seigneur nous serons jugés mais pas dérangés. Quelle que soit la tristesse qui nous habite, nous sentirons que nous pouvons espérer car avec vous la croix coule vers la résurrection, parce que vous êtes avec nous dans l’obscurité de nos nuits. Vous êtes certain dans nos incertitudes, parole dans nos silences, et rien ne nous volera jamais l’amour que vous avez pour nous.

Ici, l’annonce de Pâques, une annonce d’espoir. Il contient une deuxième partie, l’envoi. Allez dire à mes frères qu’ils vont en Galilée, dit Jésus, l’ange vous précède en Galilée. Le Seigneur nous précède toujours, il est bon de savoir qu’il marche devant nous, qu’il a visité notre vie et notre mort pour nous précéder en Galilée, à l’endroit qui pour lui et ses disciples rappelait la vie quotidienne, la famille et le travail. Jésus veut que nous y apportions de l’espoir, dans la vie de tous les jours, mais la Galilée pour les disciples a aussi été le lieu de souvenirs, notamment du premier appel. Revenir en Galilée, c’est surtout se souvenir que nous avons été appelés et aimés de Dieu, chacun de nous a sa propre Galilée. Nous devons reprendre le voyage en nous souvenant que nous sommes nés et renaissons d’un appel gratuit à l’amour.

C’est le point à partir duquel toujours commencer, surtout dans la crise, en période d’épreuve. À la mémoire de ma Galilée. Mais il y a plus, la Galilée était la région la plus éloignée de l’endroit où se trouvaient les disciples, Jérusalem. Non seulement géographiquement, la Galilée était aussi le lieu le plus éloigné de la sainteté sacrée, dans une région peuplée de différentes personnes qui pratiquaient divers cultes, c’était la Galilée des peuples, Jésus a demandé à y aller et recommencer à partir de là. Qu’est-ce que cela nous apprend? C’est une annonce d’espoir, elle ne doit pas se limiter à nos récents événements sacrés, mais elle doit être apportée à tout le monde car tout le monde a besoin d’être encouragé, et si nous ne le faisons pas, nous avons touché la parole de la vie avec nos mains. Qui le fera? Quel bonheur d’être des chrétiens qui consolent, qui portent le fardeau des autres, qui encouragent, annonciateurs de la vie en temps de mort. Dans chaque Galilée, dans chaque région de cette humanité à laquelle nous appartenons et qui nous appartient, parce que nous sommes tous frères et sœurs, nous apportons le chant de la vie.

Faisons taire les cris de mort, juste les guerres, arrêtons la production et le commerce des armes, car nous avons besoin de pain et non d’armes à feu. Arrêtez les avortements qui tuent des vies innocentes, ouvrez le cœur de ceux qui l’ont, pour remplir les mains vides de ceux qui sont privés du nécessaire. Les femmes ont finalement embrassé les pieds de Jésus, ces pieds qui avaient parcouru un long chemin pour venir à notre rencontre pour entrer et sortir de la tombe, ont embrassé les pieds qui avaient piétiné la mort et ouvert la vie dans l’espérance. Nous, pèlerins en quête d’espérance, aujourd’hui nous nous accrochons à vous ressuscités, nous tournons le dos à la mort et nous ouvrons nos cœurs à vous qui êtes la vie “.