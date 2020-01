En plus de Centurion et Pitton, Gringo Heinze a admis que Vélez pourrait ajouter Ricky Álvarez

Gabriel Heinze, entraîneur de Vélez, a donné une conférence de presse et a admis que Ricky Álvarez pourrait revenir au club de Liniers dans ce marché de laissez-passer.

“Je ce que je suis est sincère. Je dis toujours la vérité, je ne dirai rien pour bien paraître.” La qualité de Ricky Álvarez je ne discuterai pas. Il veut venir, il n’y a pas de problème, mais il doit savoir ce qui va venir et comment », a commencé le technicien.

Et sur la même ligne, il a ajouté: “Velez peut apporter beaucoup dans tous les sens. Quand Mauro (Zárate) ou Fernando (Gago) sont venus, j’ai dit la même chose. Et si Ricky vient aussi. C’est un joueur de la maison et il décide de venir. Et le football vous invite également à quelque chose de sympa. Ensuite, il faut le voir car ici il y a aussi des gars qui sont très bons. “

Jusqu’à présent, les seuls renforts de Velez pour la saison prochaine sont Ricardo Centurion et Mauro Dénoyautéesn. Arrivera-t-il encore?