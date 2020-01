En plus de le casser en basket, Kobe Bryant a remporté un Oscar

Kobe Bryant a perdu la vie à 41 ans. La star du basket-ball est décédée dans un accident d’avion en Californie, dans lequel sa fille Gianna est également décédée.

Tout au long de sa carrière dans la NBA, Kobe Bryant a reçu une énorme quantité de titres et de mentions: 5 championnats NBA, MVP 2008, 2 finales MVP, 18 All-Star Game, 4 MVP All-Star Game, 11 Best NBA Quintet, meilleur buteur des Los Angeles Lakers, deux médailles d’or aux Jeux Olympiques. beaucoup plus.

Cependant, une fois qu’il a pris sa retraite de l’activité professionnelle, Bryant était dédié à la télévision et a également remporté un Oscar. En 2018, l’Américain a remporté le prix dans la catégorie des meilleur court métrage d’animation de Dear Basketball.

Le court métrage a été inspiré par la lettre qu’il a écrite à sa retraite de Los Lakers et raconte l’histoire d’un garçon qui joue dans sa chambre pour faire ses bas, rêvant de devenir un joueur professionnel.

Dear Basketball a été écrit, joué et raconté par Kobe Bryant, réalisé par Glen Keane et musicalisé par John Williams, auteur des bandes originales de Star Wars, entre autres. Ne le manquez pas!