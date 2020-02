“En première mi-temps, cela ne ressemblait pas à une équipe de 2e place, nous avons été désunis après …”

MILAN. Un grand derby sur le plan personnel ne suffisait pas à donner une joie à sa joie Milan. Zlatan Ibrahimovic à la fin de la course, il mord amèrement pour un match qui semblait aller pour le mieux, mais qui en seconde période s’est avéré être un vrai cauchemar.

«Il n’est pas possible d’être remonté de cette façon, il faut apprendre à gérer un double avantage. – a admis le Suédois dans l’après-match – En première mi-temps, nous avons suivi les instructions de M. Pioli, mais après le premier but de l’Inter, il y a eu une perte de confiance et nous ne pouvons plus exprimer notre football. Dans les vestiaires, le temps n’est pas le meilleur, ce n’est pas agréable de perdre comme ça mais jeudi nous avons l’occasion de rattraper la Juventus. Inter? En première mi-temps, cela ne semblait pas être une équipe de deuxième place, mieux en seconde période où ils ont fait leurs preuves “.