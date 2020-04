En raison d’un coronavirus: Kroos accepte désormais une baisse de salaire au Real Madrid | Ligue d’Espagne | Football























































































































L’Allemand avait convenu que la baisse des salaires était comme un vain don.

Toni Kroos, auteur d'un but olympique en Super Coupe d'Espagne.

9 avril 2020 à 11 h 09

“ Revenir par derrière ”, comme dirait “ Bolillo ” Gómez, était ce que Toni Kroos devait faire, après la controverse causée par ses opinions lors du tournoi sur la réduction de salaire que de nombreux clubs de football du monde exécutent.

L’Allemand a suscité la controverse quand il a commenté: “Une baisse de salaire, c’est comme un don en vain ou pour le club. Je suis en faveur du paiement du plein salaire et que chacun fasse des choses sensées avec lui. Tout le monde est invité à aider si nécessaire, et il y a de nombreux endroits où cela est nécessaire. “

La phrase, qui était très claire et même raisonnable, a été interprétée comme un rejet par l’Allemagne de l’accord ultérieur conclu au Real Madrid, selon lequel il y aura une réduction de salaire de 10% si la compétition reprend et de 20% s’il est nécessaire de l’annuler. , en raison de la pandémie de coronavirus Covid-19.

Pour cette raison, face à un tel émoi, il a publié un éclaircissement dans les dernières heures: “Il est possible que cela n’ait pas été traduit correctement ou que certains ne veulent pas comprendre. Dès le premier instant, mon avis vous me connaissez bien, est le suivant: si nous pouvons aider les travailleurs et les zones du club que je vois logique d’abandonner une partie de notre salaire, ce qui a été vérifié aujourd’hui “, a-t-il déclaré.

Il est possible qu’elle n’ait pas été traduite correctement ou que certains ne veuillent pas comprendre. Dès le premier instant, mon avis, vous me connaissez bien, est le suivant: si nous pouvons aider les travailleurs et les zones du Club, il est logique de renoncer à une partie de notre salaire, quelque chose qui Cela a été vérifié aujourd’hui.

– Toni Kroos (@ToniKroos) 8 avril 2020

Eh bien, la transition du «don en vain» à «si nous pouvons aider les travailleurs et les secteurs du Club, il est logique de renoncer à une partie de notre salaire» est notoire et marque clairement un changement d’avis. Motivé par quelqu’un d’autre? Telle est la question.

