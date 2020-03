En Roumanie, ils sont surpris: Radu dans un isolement étroit, tandis que la Juve … | Serie A

En Roumanie, ils sont surpris par le choix de la Lazio de garder tous les joueurs à Rome, y compris les étrangers avec des familles à l’étranger. La gestion complètement différente de l’Inter et de la Juventus fait sensation: l’une des idoles à la maison, Radu, est au contraire contrainte à Rome, avec le président Lotito qui souhaite reprendre le championnat dans les plus brefs délais.

RADU LAZIO – L’un des joueurs les plus connus de Roumanie, le biancoceleste Stefan Radu, tel que rapporté par Digisport.ro, est soumis non seulement à un isolement rigide, mais également à un entraînement plus difficile, a demandé lundi Lotito à Inzaghi. La volonté de Lotito est claire: accélérer l’entraînement individuel pour retrouver la forme si le championnat recommence.