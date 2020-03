en Serie C les activités suspendues jusqu’au 3 avril

Le Lega Pro répond à l’appel de l’AIC qui dénonçait le fait que certaines entreprises ont continué à former leurs membres, malgré l’urgence du coronavirus.

L’entraînement en Serie C sera donc arrêté au moins jusqu’au 3 avril, en attendant de nouveaux développements. Voici la note officielle:

Ce matin, la première réunion de la table permanente sur l’urgence COVID-19 entre Lega Pro et AIC s’est tenue en conférence téléphonique, à laquelle ont assisté les présidents Ghirelli et Tommasi, le vice-président de l’AIC, Calcagno, le secrétaire général Lega Pro, Paolucci et le DG de l’AIC Grazioli.

La réunion s’est ouverte sur l’engagement commun visant à achever le championnat de Serie C, en espérant que les conditions de santé le permettront, malgré la prise de conscience d’être confronté à un scénario à surveiller attentivement jour après jour en attendant les indications et les mesures des autorités.

Le tableau a déjà été activé pour évaluer et quantifier l’étendue des dommages subis et ce à quoi les clubs seront confrontés dans un avenir proche.

Dès la publication du texte du décret «Cura Italia», le tableau examinera et discutera les outils à mettre en place pour faire face à cette situation d’urgence.

Lega Pro et AIC ont partagé une voie pour affronter ensemble les sacrifices que la crise exigera.

Enfin, prenant note des dispositions et recommandations des Autorités et de la Fédération Italienne de Médecine du Sport, qui identifient dans les jours à venir la période de “pic maximum” possible des infections par Coronavirus Covid-19, Lega Pro et AIC ont jugé nécessaire et prudent pour la protection la santé de tous ceux qui travaillent dans les clubs, reportée à la date du 3 avril pv la date limite jusqu’à laquelle l’arrêt des activités doit être observé, les dispositions que les membres doivent respecter et notamment restent inchangées:

a) éviter les entrées et sorties du lieu de résidence ou de domicile dans la commune où le travail est basé ou du lieu différent où ils vivent réellement, sauf pour des hypothèses liées à des situations de besoin ou à des raisons de santé;

b) rester chez vous, en cas de fièvre supérieure à 37,5 degrés, en limitant au maximum les contacts sociaux, ainsi qu’en contactant votre médecin;

c) ne quittent pas leur domicile pour ceux qui ont été mis en quarantaine ou testés positifs pour le virus.