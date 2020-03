En souvenir de leurs débuts: la première apparition de Modrić au Real Madrid

Quoi: Les débuts de Modrić

Quand: 29 août 2012

Qui: Contre Barcelone

Où: Santiago Bernabéu, Madrid

But: Real Madrid 2-1 Barcelone

Buts: 1-0 (Gonzalo Higuaín, min 11), 2-0 (Cristiano Ronaldo, min 19), 2-1 (Lionel Messi, min 45)

Composition du Real Madrid: Iker Casillas; Álvaro Arbeloa, Sergio Ramos, Pepe, Marcelo; Xabi Alonso, Sami Khedira; Ángel Di María (José Callejón, min 79), Mesut Özil (Luka Modrić, min 83), Cristiano Ronaldo; Gonzalo Higuaín (Karim Benzema, min 82)

Entraîneur: José Mourinho

Dix minutes. Un trophée. C’était les débuts de Luka Modrić au Real Madrid.

Après une saga de transfert d’été, le Real Madrid a finalement réussi à signer Modrić de Tottenham le lundi 27 août 2012. Deux jours plus tard, dans la nuit du mercredi 29 août 2012, il a fait ses débuts pour le club en se présentant comme remplaçant dans un Clásico. À la 83e minute du match retour de la Supercoupe d’Espagne à domicile contre Barcelone, l’international croate a remplacé Mesut Özil et a disputé les sept dernières minutes plus les trois minutes d’arrêt.

Lorsqu’il est entré dans la mêlée, le Real Madrid avait une avance de 2-1 dans la nuit pour porter le score à 4-4 au total. Ils gagnaient sur des buts à l’extérieur. C’était une égalité très étrange, car le Real Madrid avait été excellent au match retour, mais ils avaient eu besoin de plusieurs erreurs du Barça pour mettre le ballon dans le filet. À la toute fin du match aller, Víctor Valdés a mal contrôlé un ballon pour permettre à Ángel Di María de pincer et d’en marquer un pour en faire une victoire catalane 3-2 au lieu d’une victoire 3-1.

Puis, dans les 20 premières minutes du match retour, deux bottés d’espoir du Real Madrid de José Mourinho ont mené à deux buts. Tout d’abord, Javier Mascherano n’a pas réussi à contrôler une balle rebondissante et a permis à son coéquipier international Gonzalo Higuaín de marquer. Ensuite, Gerard Piqué a fait de même et a laissé son ancien coéquipier de Manchester United Cristiano Ronaldo pour un autre. Valdés aurait vraiment pu faire mieux sur les deux frappes, mais les arrêts de gardien de but dans le reste du match et le coup franc de Lionel Messi juste avant la mi-temps signifiaient que les 10 joueurs au Bernabéu – qui avaient perdu Adriano pour un rouge première mi-temps – n’était qu’à un but de remporter le premier trophée de la saison.

Avec sept minutes de temps normal restant, Mourinho a décidé de faire appel à Modrić et ce fut une sage décision. Il n’a eu que quelques minutes sur le terrain, mais le milieu de terrain a eu un impact. Sa grâce sur le ballon était évidente de son court passage sur le terrain, car sa passe était nette et ses aisselles étaient aussi sèches que du papier de verre même lorsque la célèbre presse de Barcelone de Tito Vilanova tentait de le rattraper.

Barcelone semblait en fait viser Modrić, comme s’il était le maillon faible aux côtés de Xabi Alonso et Sami Khedira, mais le Croate était imperturbable et a trouvé le bon passage à chaque fois. Modrić a même créé quelques occasions lors de son bref dépassement, installant Álvaro Arbeloa à l’intérieur de la zone à une seule occasion, mais pour l’arrière droit de ne pas en tirer le meilleur parti.

Il y a même eu un effort de Modrić lui-même, car le nouvel arrivant a pris une photo lors d’un mouvement qu’il a lui-même commencé. C’était dans la première minute du temps d’arrêt alors que Barcelone cherchait l’objectif qui allait tout changer et le ballon a trouvé son chemin vers Xavi, comme il le faisait si souvent. Pourtant, Modrić a fait un tacle glissé sur le maestro du milieu de terrain du Barça pour reprendre possession du ballon et, après que le ballon a été recyclé sur le flanc droit, il est revenu vers lui à l’intérieur de la zone et il a réussi un tir qui a été bloqué par Alex Song faisant également ses débuts après son propre transfert du nord de Londres.

Dans l’ensemble, il n’y avait pas vraiment de temps pour Modrić pour montrer ce qu’il pouvait faire. Pourtant, il a saisi ces sept minutes et a apporté une contribution significative lorsque le Real Madrid a vu cette victoire, remportant un trophée après seulement sept minutes de temps normal et trois minutes de temps d’arrêt.

Sa saison 2012/13 a connu plusieurs ralentissements en cours de route et il a fallu quelques années pour que les talents du milieu de terrain soient correctement appréciés dans la capitale espagnole, mais il a à peine mis un pied dans sa soirée d’ouverture. Et il a fini par lever un trophée, le premier des 16 qu’il a remporté avec le club.