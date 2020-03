En souvenir de leurs débuts: la première apparition de Nacho au Real Madrid

Quoi: Les débuts de Nacho

Quand: 23 avril 2011

Qui: Contre Valence

Où: Mestalla, Valence

But: Valence 3-6 Real Madrid

Buts: 0-1 (Karim Benzema, min 22), 0-2 (Gonzalo Higuaín, min 30), 0-3 (Kaká, min 38), 0-4 (Gonzalo Higuaín, min 41), 0-5 (Gonzalo Higuaín, min 51), 1-5 (Roberto Soldado, min 59), 1-6 (Kaká, min 61), 2-6 (Jonas, min 79), 2-6 (Jordi Alba, min 84)

Composition du Real Madrid: Iker Casillas; Raúl Albiol, Ezequiel Garay (Pedro León, min 74), Ricardo Carvalho, Nacho; Esteban Granero, Lassana Diarra, Sergio Canales (Xabi Alonso, min 62); Kaká; Karim Benzema, Gonzalo Higuaín (Cristiano Ronaldo, min 66).

Entraîneur: José Mourinho

Il n’y a pas beaucoup de débuts comme celui de Nacho. Après 10 ans dans l’académie des jeunes du club, le défenseur du Real Madrid a fait sa toute première apparition pour l’équipe senior lors d’un match de LaLiga à Valence. C’est déjà tout à fait unique, car peu de joueurs commencent leur carrière avec une telle notoriété, mais ce n’est pas tout ce qui a rendu les débuts de Nacho spéciaux. Ce qui ressort vraiment, c’est que ce match a duré neuf heures et demie.

Cela a également commencé dans des circonstances uniques, car Nacho a reçu une garde d’honneur de la part des joueurs de Valence avant même qu’il ne frappe sérieusement la balle pour la première équipe. Même son jeune frère Álex avait fait ses débuts et joué plus de minutes pour la première équipe. Pourtant, Nacho a participé à cette cérémonie, le Real Madrid ayant remporté la finale de la Copa del Rey 2011 contre Barcelone dans le même stade, à Mestalla, quelques jours auparavant.

Nacho, 21 ans, n’avait pas du tout été impliqué dans cette course de coupe, mais il jouait ici à l’arrière gauche alors que José Mourinho apportait neuf changements à son alignement de départ, avec un autre Clásico à venir quatre jours seulement après. match de championnat en demi-finale de la Ligue des champions 2010/11. Seuls Iker Casillas et Ricardo Carvalho ont conservé leur place, Nacho étant l’un d’entre eux pour donner une pause aux partants habituels avant le duel en milieu de semaine.

L’après-midi a brillamment commencé pour Nacho. Personnellement, il a repris possession de son équipe à seulement huit secondes de sa carrière au Real Madrid, tandis qu’au niveau collectif, l’équipe a joué un très bon football et a dominé les premières procédures. Aucune des deux équipes n’ayant beaucoup à jouer, c’était un jeu ouvert, car les deux groupes de joueurs bénéficiaient d’une licence plus créative que celle de leurs entraîneurs, Mourinho et Unai Emery.

Le Real Madrid, cependant, avait la qualité supérieure. Même avec ce qui était essentiellement une réserve, ils ont remporté presque tous les matchs individuels et créé plusieurs premières chances. Karim Benzema s’est approché le plus près en frappant la barre transversale à la 20e minute, avant que le Français n’ouvre le score à la 22e minute en capitalisant sur une superbe passe de Higuaín et sur une erreur de gardien de but de Vicente Guaita.

Higuaín, qui était récemment revenu d’une blessure au dos de quatre mois, a été excellent dans ce match et a mené la charge alors que le Real Madrid a pris les devants. Tout d’abord, il a rendu idiot le futur Barça Jérémy Mathieu pour le faire 2-0, avant que l’Argentin n’installe son voisin sud-américain Kaká pour le 3-0. Ensuite, Higuaín a réalisé un triplé avec un but juste avant et un juste après la mi-temps, menant Los Blancos à une avance de 5-0 qui a conduit certains fans de Los Che à se diriger vers les sorties avec plus d’une demi-heure à jouer.

Ce qui est frappant à propos de la domination du Real Madrid dans ce match, c’est qu’il s’agissait de la deuxième équipe de LaLiga alignant une équipe de réserve de facto et continuant à faire des anneaux au sujet de la troisième équipe de la ligue. C’était à quoi ressemblait la Liga à l’époque. Le Real Madrid et Barcelone étaient juste si loin devant tout le monde, comme le prouverait plus loin le Real Madrid, puis Barcelone a remporté le titre avec 100 points chacun au cours des deux saisons suivantes. Cela vous fait apprécier, en quelque sorte, comment la ligue est devenue beaucoup plus compétitive – et, par conséquent, intéressante – depuis le nouveau système plus équitable de distribution des revenus de la télévision.

Mais en 2011, ce n’était pas le cas. Du point de vue de Nacho, c’était certainement le bienvenu. Le débutant n’avait vraiment pas grand-chose à faire au cours de la première heure de ce match, étant donné à quel point son équipe avait le pied collectif sur le cou de Valence. Lorsqu’il avait du travail à faire, il faisait généralement du bon travail et reprenait souvent possession du terrain, avant de renvoyer le ballon en toute sécurité vers Casillas ou Carvalho, permettant aux joueurs les plus expérimentés de l’équipe de ramener le ballon là où il le fallait. être.

La dernière demi-heure du match a fourni un peu plus de travail à la défense du Real Madrid. Après que Valence ait perdu cinq points et que plusieurs supporters erraient déjà dans les rues à l’extérieur du stade, Emery a fait un double remplacement pour présenter Joaquín et Jonas et ce dernier a eu un impact instantané en mettant en place Roberto Soldado. Ce n’était pas du côté de Nacho. Au lieu de cela, le mouvement est descendu à droite, du côté de Raúl Albiol. Mais ce fut le début d’un tronçon plus difficile pour la défense du Real Madrid.

Le résultat n’a jamais été mis en doute, surtout pas après que Kaká ait ajouté un sixième spectaculaire à l’autre bout en musquant Marius Stankevicius et en finissant bien, mais Valence a été plus fort en attaque alors qu’il a finalement décidé d’essayer. En seconde période, Nacho était sur la ligne de touche la plus proche de la pirogue, il recevait donc régulièrement des instructions du banc du Real Madrid alors qu’il était mis à l’épreuve par Joaquín et une Valence plus ambitieuse.

Nacho était à la hauteur. Son positionnement était décent et chaque fois qu’il était légèrement éloigné de l’endroit où il devait être, le jeune Espagnol l’a compensé avec effort et détermination, mettant même vraiment son corps en jeu à la 66e minute pour bloquer un tir de Jonas. Valence a marqué deux autres buts tardifs par l’intermédiaire de Jonas et du défunt Jordi Alba, mais ce n’est pas la faute de Nacho. En fait, cela en dit long sur Nacho que le seul remplaçant valencien qui n’a pas marqué était Joaquín, l’homme qu’il marquait et qu’il gardait sous contrôle.

Les dernières minutes ont même vu le débutant essayer une nouvelle position. Après être descendu avec des crampes alors que le chronomètre tournait vers 90 minutes et après avoir même été étiré à cause de cela, Mourinho n’en avait rien et a renvoyé le jeune, bien que dans un rôle central au milieu de terrain alors que l’entraîneur échangeait Nacho et Lassana Diarra. laisser l’Espagnol épuisé dans une position moins vulnérable.

Dans l’ensemble, ce fut un début positif pour Nacho et dont il se souvient très affectueusement car il a même emporté avec lui un morceau de souvenirs, étant donné que Higuaín lui a offert le ballon de match qu’il avait ramassé pour son tour du chapeau.

Ainsi, les débuts de Nacho comprenaient une garde d’honneur et un matchball avec un coup du chapeau d’une seule apparition. Il n’a en fait gagné aucun d’eux lui-même, mais il s’est encore mérité le droit de jouer pour le Real Madrid grâce à sa bonne performance. En tant que guerrier fiable dans la ligne arrière, il a maintenant disputé 199 apparitions en équipe première du Real Madrid. Lorsque la pandémie de coronavirus s’atténuera et permettra au football de revenir, l’Espagnol franchira une nouvelle étape. Nous devrons simplement attendre pour voir si sa 200e sortie est aussi divertissante que sa première.