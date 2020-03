En souvenir de leurs débuts: première apparition d’Isco et de Carvajal au Real Madrid

Quoi: Les débuts d’Isco et Carvajal

Quand: 18 août 2013

Qui: Contre le Real Betis

Où: Santiago Bernabéu, Madrid

But: Real Madrid 2-1 Real Betis

Buts: 0-1 (Jorge Molina, min 14), 1-1 (Karim Benzema, min 25), 2-1 (Isco, min 86)

Composition du Real Madrid: Diego López; Dani Carvajal, Sergio Ramos, Pepe, Marcelo; Luka Modric, Sami Khedira (Casemiro, min 56); Mesut Özil (Ángel Di María, min 69), Isco, Cristiano Ronaldo; Karim Benzema (Álvaro Morata, min 80)

Entraîneur: Carlos Ancelotti

“La croix de Marcelo est vraiment bien … goooaaaaaallllllllll !!!!!! Isco marque !!! Un but et une passe décisive pour Isco !!! Nous avons notre homme du match et son nom est Isco. Il est arrivé au Real Madrid prêt à conquérir le monde. »

Les débuts d’Isco au Real Madrid auraient difficilement pu aller beaucoup mieux. Après son arrivée de Malaga à l’été 2013, le milieu de terrain espagnol a fait ses débuts pour les âges alors que Los Blancos est revenu par derrière pour vaincre le Real Betis 2-1 le week-end d’ouverture de la saison 2013/14.

Ce n’était pas seulement Isco qui faisait ses débuts ce soir-là. Dani Carvajal, dont la clause de rachat avait été activée après une excellente saison 2012/13 avec Bayer Leverkusen, était de retour dans son club d’enfance et faisait également sa première apparition pour la première équipe. Les deux joueurs ont terminé les 90 minutes et étaient aussi importants ce jour-là qu’ils le sont pour l’équipe maintenant. C’était également les débuts du nouvel entraîneur Carlo Ancelotti, qui était venu avec Zinedine Zidane comme assistant pour essayer de rassembler les pièces cassées après qu’un certain entraîneur portugais ait jeté les jouets du landau vers la fin de la saison précédente. .

Il y a eu des débuts tout autour au début d’une saison qui restera dans l’histoire du Real Madrid comme l’année où le club a finalement obtenu La Décima, leur 10e Coupe d’Europe. C’était donc la dernière saison pour commencer avec l’ancien hymne du club qui jouait sur le système audio Bernabéu avant le match, avant d’être remplacé par la nouvelle chanson Hala Madrid y Nada Más.

Barcelone ayant ouvert sa campagne 2013/14 avec une victoire 7-0 sur Levante, la pression était sur Ancelotti et ses hommes pour au moins ouvrir leur compte avec trois points. Pourtant, ce n’était pas un jeu facile. Le Real Betis de Pepe Mel était une bonne équipe et avait terminé septième l’année précédente, se qualifiant pour la compétition européenne.

Le Real Betis avait peut-être raté son homme vedette Rubén Castro pour le match, mais ils avaient Cedrick. L’ailier congolais n’a coûté que 1,21 € au Real Betis – oui, 121 cents, car il n’a dû payer que sa clause de libération symbolique d’un euro plus TVA pour le libérer de son contrat avec Numancia – mais il a causé 6,5 millions d’euros à Carvajal, toutes sortes de problèmes dans celui-ci avec son rythme fulgurant.

C’était Cedrick qui était derrière le premier but vu au Bernabéu lors de cette saison 2013/14, alors qu’il s’élançait vers l’avant et laissait Sergio Ramos stupide alors qu’il filait derrière le défenseur central pour préparer Jorge Molina pour le premier but à seulement 14 minutes dans le match. Même si Carvajal était le joueur pris dans les lentilles des photographes alors que Molina passait le ballon devant Diego López, le but n’était pas de sa faute. Molina n’était pas son homme; c’était l’homme de Pepe. De plus, Ramos aurait dû faire mieux.

Mais cela ne veut pas dire que Carvajal contrôlait Cedrick. L’Espagnol a régulièrement perdu ses combats contre l’ailier du Real Betis lors de ses débuts. Comme le commentateur l’a dit en termes qui ne seraient sûrement pas entendus de nos jours en 2020: “Carvajal est le gars qui est resté coincé à danser avec le laid.” Cette danse de salon au Bernabéu n’était certainement pas une valse dans le parc pour Carvajal. C’était tout sauf ça.

Alors que le chronomètre tournait, Carvajal commença à paraître plus à l’aise. Une chose pour laquelle il ne peut pas être critiqué lors de ses débuts est un manque de confiance car il a joué des passes avec autorité et semblait avoir déjà joué en arrière droit pendant des années, même en protestant avec l’arbitre comme s’il était capitaine. . Pourtant, la performance était jonchée des erreurs que l’on peut attendre d’un débutant. Juste au moment où vous pensiez que l’Espagnol commençait à paraître confortable et calme, il faisait une ou deux erreurs. Un bon bloc, une bonne passe… et puis il risquerait de dévoiler ce qu’un autre arbitre aurait considéré comme un penalty sur Cedrick. Un bon contrôle, un bon tacle … et il perdrait Nosa Igiebor dans un coin et voir l’homme qu’il était censé marquer frapper la barre transversale.

La meilleure partie des débuts de Carvajal, en dehors de la confiance qu’il suintait clairement partout dans le gazon de Bernabéu, était sa contribution à l’attaque. À plusieurs reprises, il s’est avancé et a aidé à maintenir les attaques au ralenti et il a même beaucoup combiné avec Isco. C’est ainsi qu’est né le premier but du Real Madrid. Isco a joué un ballon de champ droit à l’arrière droit, qui a fait un centre qui ne pouvait être effacé que jusqu’à Mesut Özil, qui l’a joué à Sami Khedira qui l’a joué à Marcelo qui l’a joué à Isco, qui a poussé un ballon parfait dans le champ de tir de Karim Benzema. 1-1.

Avant la mi-temps, Isco a répété son tour avec une passe pratiquement identique à Benzema mais sur le côté droit du terrain au lieu de la gauche. Il s’est également retrouvé à l’arrière du filet, mais c’était l’une des nombreuses occasions où un Benzema rouillé était hors-jeu dans ce match et le but ne comptait pas, tout comme trois autres buts hors-jeu marqués par le Real Madrid ne comptaient pas ce soir-là.

Ce que le Real Madrid cherchait en seconde période était un objectif légitime. C’est dans cette seconde mi-temps que Cristiano Ronaldo – faisant sa 200e apparition pour le club – a vraiment allumé les choses coup après coup, dont un hors de la barre transversale dans la première minute de la seconde mi-temps rendue possible par Isco, provoquant un certain chaos dans la boîte, avant que Carvajal récupère la balle tachée par la barre transversale pour jouer un autre centre dans la zone et gagner un corner.

Le remplacement d’un Cedrick épuisé à l’heure signifiait que Carvajal était capable de terminer le match vraiment fort et il contribuait de plus en plus à l’attaque, tout à coup capable de se soucier moins de ce qui se passait derrière lui.

C’était pourtant la nuit d’Isco. Dans l’ensemble, Carvajal a fait de bons débuts, mais c’est le nom d’Isco qui a été scandé à plein temps. C’est parce qu’il a trouvé le vainqueur du match, sortant de son rôle de n ° 10 pour devenir avant-centre et se diriger vers le filet à partir d’un centre de Marcelo à seulement quatre minutes de la fin du temps normal.

C’était le genre de performance que l’on attendait du joueur qui était arrivé à hauteur de 30 millions d’euros et il a même eu le temps d’un rappel en effectuant une double muscade sur Jorge Molina et Álvaro Vadillo en temps d’arrêt. C’était presque comme s’il voulait s’assurer que les chants au coup de sifflet à plein temps étaient pour lui. Et, bien sûr, alors que le coup de sifflet retentissait juste au moment où Carvajal avait le ballon entre les mains et prenait son temps pour une remise en jeu, le nom d’Isco sonnait autour du Bernabéu. Ce fut un début cinq étoiles pour lui, et dans l’ensemble un bon début pour Carvajal également.