En souvenir de Pichichi et Unamuno, à l’époque du “squad football”

Des «partis de peloton» qui créaient une compétition «incivile» entre voisins et compatriotes, «dans une manifestation du localisme le plus triste». (Unamuno)

Ce sont deux personnages entièrement d’actualité. Pichichi le meilleur marqueur et l’Unamuno qui est revenu nous donner des leçons comme nous l’avons vu dans le film Amenábar. Vous pouvez lire sur https://visitsanmames.com/blog/ qui était Pichichi et quelle était son histoire. Sans aucun doute, peu de gens ignorent que le mot «Pichichi» fait référence au joueur qui marque le plus de buts lors de la Ligue espagnole, une distinction honorable qui est décernée chaque année au meilleur buteur. En l’absence d’un quart de championnat, les buteurs actuels débattent précisément dans un exercice où la limite de buts marqués est tombée à des niveaux très remarquables, l’un des plus bas d’Europe. Par conséquent, le meilleur buteur en ce moment est Messi avec 19, dont 12 avec le pied, aucun avec la tête et 3 avec une pénalité; avec 4 buts de coup franc. Le deuxième, Benzema, a inscrit 14 buts; troisième Suarez a atteint 11 buts; le quatrième Gérard (Villarreal) avec 11 buts et Lucas Pérez (Alavés), comme Roger (Levante) ont aussi marqué 11 buts. Les septième et huitième résultats sont Ocampos (Séville) et Ángel (Getafe) ont tous deux atteint 10 buts. Et qu’avec la VAR la fièvre des pénalités à la main s’est accélérée, 101 dont 33 à mains levées, un troisième a été signalé. Avec cette technologie, l’année dernière 130 ont été sifflés et 110 matchs restent à jouer. En 2017/18, 20 peines maximales par main sur 113 au total ont été sifflées; en 2016/17 et 2015/16, il y en avait 18 sur un total de 121 et 97 respectivement. Sans aucun doute, l’augmentation est notable juste cette saison en crise de but.

Rafael Morreno Aranzadi est né à Bilbao (23 mai 1892) et était le neveu de Miguel de Unamuno. Le surnom de “Pichichi” lui a été attribué par son frère Raymond en raison de sa petite taille. L’intérieur gauche de l’Athletic Club a marqué le premier but du stade San Mamés, ouvert le 21 août. 1913, contre Racing de Irún. Et il y a des données biographiques intéressantes en tant que footballeur: son premier match officiel a été contre le Real Madrid, et Pichichi a marqué deux buts dans les onze premières minutes du match, sur les trois marqués par son équipe. Il est également connu lorsqu’il a marqué trois buts lors de la finale de la Coupe de 1915; son image était caractéristique car il jouait avec un foulard blanc noué autour de sa tête; il a marqué 83 buts en 89 matchs entre le championnat régional et la coupe; il a pris sa retraite à l’âge de 29 ans et a fini par arbitrer des matchs de football; Il est décédé à 30 ans, il aurait ingéré des huîtres gâtées. Confirmant qu’il était l’un des meilleurs buteurs de l’époque. Le journal sportif Marca a donc créé le prix du meilleur buteur de la ligue en 1953.

De la même manière, nous pouvons illustrer (https://alacontra.elindependiente.com, Emmanuel Ramiro, 18.10.2019), que dans les années 20, lorsque le dramaturge et philosophe basque a consacré plusieurs essais et réflexions à ce sport qui à l’époque Je commençais à rivaliser avec la tauromachie comme passe-temps et suivi ». Sans aucun doute, une gamme d’idées sur les spectacles sportifs. «Unamuno est séduit par le jeu et la composante ludique qu’il observe dans le sport et commence à critiquer la patine du patriotisme et du professionnalisme avec lesquels le sport commence à se vernir après 1920…. Là, le football est le principal représentant et sa critique mordante apparaît dans des textes tels que “Grass and Sport!” (1924), “Boy-Scouts” et “Foot-ballistas” (1923), ou “Sur le développement acquis par le football en Espagne (1924). C’est dans ce dernier que nous avons déjà trouvé cette idée du football comme l’opium du peuple: “Il favorise le respect inconditionnel des actions du pouvoir par un citoyen endormi avec le spectacle”. L’écrivain continue de nous dire que «quatre ans avant que la Ligue de football professionnel ne soit une réalité, l’auteur« Sur le sentiment tragique de la vie »regrettait que la corrida soit devenue un frère bâtard encore plus dangereux. C’étaient ce qu’il appelait “les partis d’escouade” qui créaient une compétition “incivile” entre voisins et compatriotes, “dans une manifestation du localisme le plus triste”.

Unamuno a sans aucun doute exercé des critiques avec un jugement avisé. Et les journalistes ne se sont pas non plus débarrassés de leur plume cinglante: “La mauvaise qualité littéraire du journalisme sportif, incapable d’écrire des textes qui chantent les exploits des grands joueurs”. Ils disent que le football était très présent dans la vie d’Unamuno, vivant comme un témoin exceptionnel à Bilbao, d’abord dans les matchs joués par les marins anglais à la Campa de los Ingleses, puis à San Mamés où un jeune homme a commencé à se démarquer Rafael Moreno Aranzadi, alias Pichichi, un attaquant qui, en 1911, avait signé pour Athletic, qui venait d’une famille riche de Bilbao. Son père, Joaquín Moreno, avocat devenu maire de la ville. Sa mère, la Dalmatie Aranzadi, était la nièce de Miguel de Unamuno: «Pichichi était l’amertume de sa mère pour être la capricieuse de la famille. Qu’un footballeur sorte, qu’il joue des bouvillons chez les Piaristes pour jouer au football avec les marins anglais, c’est quelque chose qu’il ne comprend pas dans sa famille », se souvient Rafael Moreno, petit-neveu du footballeur dans une interview à« Deia ».

L’écrivain Ramiro raconte que «la mère a convaincu Unamuno de lancer le garçon dans la philatélie et de le retirer ainsi du football. Il lui a donné une collection de timbres déjà commencée … mais ça n’a pas marché. Unamuno n’a pas réussi à convaincre son neveu négligé et le football a gagné. » Il n’a ni gagné ni convaincu, le football était supérieur à tous ses arguments. Nous continuons donc à enquêter (https://cartasesfericas.wordpress.com) sur d’autres textes tels que Don Pedro Escartín quand en 1928 il se souvenait d’une citation réfléchie de Miguel de Unamuno sur le football, à l’aube du «football» en Espagne en ce Un temps où un objet en caoutchouc et en cuir pierreux et lourd avec peu de sphéricité préparait les joueurs sur le terrain dans un système pyramidal. Un «football» très différent de l’actuel, à la fois dans les éléments et les protagonistes et dans le style, mais avec un point commun qui a survécu jusqu’à ce jour. La citation se lit comme suit: “Le public a répondu et à la fin de la décennie, c’est lorsque Don Miguel Unamuno, effrayé par les incidents sur le terrain, prédit que le football finira par faire face à des gens, des clubs et même des villes”.

Unamuno déjà dans une chronique du 23 mars 1924 avait déclaré: «Le sport de voir jouer, bien sûr! Et pas pour jouer. Car il y a déjà le «fan footbalistique, qui ne botte pas le peloton, mais finit par transformer sa tête en peloton en force pour discuter des jeux et des joueurs. Et le plus gros dommage que le «football» fait chez les garçons n’est pas dans le corps, mais dans l’intelligence. Le public des matchs de squad est le même ici que celui des corridas et n’est plus culte. Des spectacles aussi honteux que ceux de brûler les lignes d’un carré sont reproduits…. Et nous commençons à voir que la balle se joue avec la couronne. Ce qui aurait peu d’importance si ce n’était un spectateur pacifique s’exposant à se faire écraser le tibia avec un coup de pied … Mais la littérature que le “football” réclame est aussi bizarre que celle provoquée par les corridas (…) taureaux! – C’était la monnaie de ceux qui voulaient garder le peuple dans un troglodyteisme perpétuel, dans une barbarie enfantine. Et il n’y a pas beaucoup de différence entre cette monnaie et celle-ci: “Pain et peloton!” … Le jeu est très sérieux; le sport non. Et ce que nous appelons un «sportif» avec un mot anglais, un athlète, est généralement un jeune homme frivole qui ne ressent pas la passion, la noble passion du jeu de la vie ».

Unamuno était très critique, mais il a essayé de rapprocher le sport du jeu de la vie, des localismes, des groupes incontrôlés, de la violence, des drapeaux … Bien sûr, il n’a pas osé écrire sur le football sur la technique, la tactique ou la stratégie. . Son neveu Pichichi a pu s’imprégner de ces enjeux car il s’est consacré en pratique au football professionnel, au football joué, au football du peloton … Alors chacun de nous, sur son sujet, a appris des solutions pratiques. Juste en ces jours où le directeur du cinéma, Amenábar, a présenté le film “Tant que la guerre dure” et Bartomeu, président de Barcelone, a dirigé son équipe d’un autre basque-Estrémadure, Valverde, en l’échangeant contre un cantabrique, Setien, un entraîneur amoureux le toucher et le “peloton”. “Unamuno s’entraînait déjà enfant pour défendre le contraire de ce que la plupart disaient”, selon le biographe Jon Jauristi. Il aurait été un excellent critique de football parce qu’il s’était consacré intensément au journalisme, bien qu’avec plus de raisons que la plupart pour réfuter la propagande répandue ces jours-ci par les médias et les proches associés de Barcelone autour de la sagesse de Setien sous la forme de jouer le “peloton” … (Unamuno n’a jamais rien écrit pour plaire).

Et, définitivement, je reste à réfléchir sur ce que Miguel Ángel Ortiz a écrit dans “Poésie et coups de pied” à propos d’Unamuno: “Les enfants d’Hispania”, écrit-il, “joue à la balle et au jeu frénétique après lui, effrayant les chiens et faisant tomber les passants sans méfiance”. Et l’auteur a poursuivi: «Unamuno était préoccupé par le fait que des milliers de jeunes ne se préoccupaient que de la section heureuse au lieu de cultiver, avec le physique, l’esprit. La violence s’est déchaînée dans les stades. Un patriotisme rassis se cachait derrière les boucliers … Mais surtout il était horrifié par ce qu’il appelait le “sport contemplatif”: rapporter les matchs au point d’épuisement était devenu le sport favori du “fan de football qui ne frappe pas le peloton la tête par la force de discuter des pièces ». Bien plus tard, les réseaux sociaux ont élargi les moyens pour un fan moyen de ne pas être d’accord sans se confier à personne: “Zidane ne sait pas à quoi il joue”; “Valverde a brisé le style du Barça”; “Setién aime le toucher et le Barça entre dans une nouvelle ère”; “Simeone n’a pas seulement trouvé un moyen d’attaquer l’Atlético”; “Bale est un clochard”; “Bale n’est pas un clochard”; “Busquets est en déclin”; “Busquets a repris”; “Le Real Madrid ne sait pas défendre”; “Le Real Madrid est le moins marqué des cinq championnats d’Europe”; etcetera. Et nous devons tous vivre avec beaucoup plus d’opinions contradictoires dans le football …