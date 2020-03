En suscitant les commentaires de Leeds United en tant que joueurs, Bielsa accepte une baisse de salaire

Date de publication: jeudi 26 mars 2020 10:24

L’ensemble du personnel de l’équipe première de Leeds United et son manager Marcelo Bielsa ont accepté de reporter le salaire pour soutenir le personnel non joueur du Championship Championship.

Bielsa et son équipe se sont portés volontaires pour renoncer à une grande partie de leur salaire pour une période indéterminée après le football en Angleterre a été suspendu jusqu’au 30 avril au plus tôt dans le sillage du Coronavirus.

Les Blancs, haut du Championnat et sept points d’avance sur Fulham, troisième avant l’arrêt du jeu professionnel, sont le premier club en Angleterre à annoncer de telles mesures. Ils pouvaient maintenant ouvrir la porte à d’autres clubs pour emboîter le pas.

Le président de Leeds, Andrea Radrizzani, avait annoncé mercredi que le club discutait d’un report de salaire avec ses joueurs à la suite de la pandémie mondiale.

Le club est déterminé à ne licencier personne pendant cette crise sans précédent et Bielsa, son personnel, les joueurs et l’équipe de direction ont proposé de reporter une partie de leur salaire dans un avenir prévisible.

Les joueurs ont pris la décision lors d’une réunion avec le directeur général Angus Kinnear et le directeur du football Victor Orta et leur geste signifie que le club peut continuer à payer leurs 272 employés à temps plein et la majorité de leur personnel causal.

Dans un communiqué commun, les joueurs ont déclaré: «Leeds United est une famille. C’est la culture qui a été créée par tout le monde au club, des joueurs et du conseil d’administration au personnel et aux supporters dans les tribunes.

«Nous traversons des temps incertains et il est donc important que nous travaillions tous ensemble pour trouver un moyen pour le club de traverser cette période et de terminer la saison comme nous l’espérons tous.

“En attendant, travaillons ensemble pour écouter les conseils du gouvernement et les services de santé et vaincre ce virus.”

Orta a remercié son personnel et leurs joueurs pour le geste généreux, en disant: «Mes joueurs ont fait preuve d’un incroyable sens de l’unité et de l’unité et je suis fier de leurs actions.

«À Marcelo, à son équipe et à tous les joueurs, nous les remercions d’avoir mis notre équipe élargie en premier et de prendre soin de la famille.

«Maintenant, nous devons nous concentrer sur la santé publique et, lorsque les gens sont en sécurité, terminer ce que nous avons commencé. Vamos carajo. ”

Il reste à voir quelle solution sera décidée pour la promotion et la relégation, l’Euro 2020 ayant déjà été reporté à l’année prochaine pour permettre de prolonger la campagne lorsqu’elle sera jugée sûre.

Radrizzani sur la crise mondiale du football

Radrizzani accepte que la crise mondiale du coronavirus aura de vastes implications sur le terrain, mais espère qu’une solution positive pourra être trouvée.

Dans une interview en direct avec le journaliste italien Gianluca Di Marzio, le Leeds Le propriétaire a réfléchi aux implications d’une perte soudaine et inattendue de revenus provoquée par la pandémie.

“Un désastre malheureusement (pour les implications économiques du football mondial)”, a déclaré Radrizzani.

«Pour être compétitif, un club comme le nôtre perd 8 millions à 10 millions de livres sterling chaque année et personne ne veut garder une entreprise qui perd de l’argent chaque année.

«Cette situation aggrave le budget. N’ayant pas cinq matchs à domicile, nous perdrons environ 2,5 millions de livres sterling, qui sont la seule source de revenus, car ces chiffres ne proviennent pas des droits de télévision.

«Cette épidémie aggrave cette situation, qui est déjà normalement compliquée.»

