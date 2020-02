En trois minutes, Arsenal a battu Newcastle en Premier League »Pressfootball

Dimanche 16 février 2020

Les dirigeants de Mikel Arteta se sont remis d’une mauvaise première mi-temps et ont gagné 4-0 contre Newcastle pour la 26e date de Premier League. Les artilleurs de la main d’Aubameyang ont réussi à ajouter 34 points. cependant, ce sont encore six unités de compétitions européennes.

Après quatre matchs nuls consécutifs en Premier League, Arsenal a finalement pris les trois points en battant Newcastle 4-0 pour le 26e tour du tournoi anglais. Les Londoniens, qui ont connu un mauvais début de match, ont réussi à récupérer et en seulement trois minutes, ils ont condamné les aspirations des «pies».

Dans la première partie, les Londoniens et les visiteurs n’ont pas montré beaucoup d’informations d’identification et il n’y a pas eu de grande action. Les «artilleurs» n’ont pas été en mesure d’intimider Newcastle et n’ont pas été blessés, mettant ainsi fin à une première période pleine d’erreurs et d’inexactitudes qui, en outre, n’ont pas permis d’arriver aux arches.

Déjà dans le complément, les dirigés de Mikel Arteta ont changé la mentalité et se sont tournés pour submerger l’étranger qui n’a cherché qu’à se défendre lors de la rencontre. Pierre-Emerick Aubameyang (54 ′) est finalement celui qui a ouvert le score pour les locaux et a rompu avec la nervosité des «artilleurs» et à partir de là, tout était parti.

Ensuite, Nicolas Pépé (57 ′) a condamné les aspirations des «pies» qui, à la fin, ont baissé les bras et ont reçu deux annotations supplémentaires de Mesut Özil (90 ′) et Alexandre Lacazette (95 ′) qui a clôturé la victoire .

Avec ce résultat, les «artilleurs» ont finalement ajouté trois points et se sont installés en dixième position avec 34 points, encore loin des 40 dont vous avez besoin pour entrer dans la prochaine édition de la Ligue Europa. Dans les matchs suivants, les Londoniens se rendront à l’Olympiacos ce jeudi (20/2) pour la ronde des 32 meilleurs du deuxième tournoi le plus important d’Europe.

Sur les «pies», ils ont calé au treizième planté de 31 points. Lors de votre prochain match, vous devriez visiter Crystal Palace ce samedi (22/22) pour le championnat anglais.

