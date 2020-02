“Encore un arbitrage scandaleux avec Prosangiorgese”

OTTAVIANO (NA). Deuxième grand match consécutif à domicile et deuxième égal aux buts blancs, le Terzigno Calcio il est donc accroché en haut du classement Groupe D de première catégorie de Mercogliano. Lors de la dernière manche du championnat, les Rossoneri ont été arrêtés par Prosangiorgese troisième au classement, mais pour garder le banc à la fin de la course, encore une fois, le sens de la course.

ÉPISODE INCRIMINÉ

Encore un autre arbitrage scandaleux, dit Terzigno, cloue l’équipe de M. Bufalo contre 0-0 également contre Prosangiorgese, ainsi que quinze jours auparavant avec Mercogliano. Un des épisodes chargé à 93 ‘, lorsque l’arbitre nie une pénalité aux hôtes pour le renversement d’Amita. Plus que les commentaires, il vaut la peine de regarder la vidéo de l’action incriminée. A mi-parcours, Terzigno mène cependant à égalité de points avec Mercogliano, Prosangiorgese quatre points.

source:

