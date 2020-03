Encore une autre révolution milanaise. En plus de Boban, Maldini et Massara également proches d’adieu

Il n’y aura pas d’autres réunions ou face à face, tout simplement parce que la route est désormais tracée. Zvonimir Boban et Milan sont prêts à dire au revoir après même pas un an de mariage, la Gazzetta dello Sport expliquant les raisons qui ont conduit à la pause qui sera officielle dans les prochaines heures, entre aujourd’hui et demain après le match contre la Juventus.

La figure de Gazidis gagne – La famille Singer a choisi de donner tous pouvoirs à Ivan Gazidis, cadre choisi par Gordon Singer l’été dernier. Et au fil du temps, les incompatibilités entre l’ancien Arsenal et le manager croate sont apparues, avec ses dernières interviews qui ont en fait conduit à cette situation de rupture définitive.

Aussi Maldini et Massara loin – Pour la rosea, l’avenir de Paolo Maldini et Ricky Massara. Les premiers pourraient bien rester, mais n’accepteront guère une telle situation. Même situation pour les anciens Roms, même s’il reste à voir s’il s’agira d’une mise à pied ou d’une démission.