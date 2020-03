Encore une fois? Chicharito oublie le Mexique dans un message sur le coronavirus

Source: Twitter @changoonga

Javier, «Chicharito» Hernández Il a téléchargé une vidéo sur son compte Twitter personnel où remercie la communauté médicale pour tous les efforts qu’il a déployés pour éviter à tout prix la propagation massive de COVID-19 aux États-Unis et dans le monde.

«Je veux faire cette vidéo pour remercier toutes ces personnes, médecins, infirmières et tous ceux qui sont impliqués dans le service médical qui nous aide. Et aussi aux personnes qui essaient de trouver un vaccin ou un remède. Merci beaucoup, de tout mon cœur », a souligné le joueur de football du LA Galaxy.

À tous les professionnels de la santé en première ligne de la pandémie de coronavirus: Merci. #MLSUnites #NationalDoctorsDay pic.twitter.com/yUglzHPmO5

– Chicharito Hernandez (@ CH14_) 30 mars 2020

Ce message a provoqué une certaine controverse au sein de la communauté mexicaine. Et est-ce que l’attaquant, à aucun moment, n’a mentionné quoi que ce soit infections existantes au Mexique. Cependant, la grande majorité des utilisateurs a apprécié la vidéo et a invitéChicharito«Prendre les mesures préventives nécessaires pour éviter de nouvelles infections.

Le nombre de personnes infectées par COVID-19 aux États-Unis s’élevait à plus de 153 mille personnes et deux mille 821 morts. Le pays nord-américain est, aujourd’hui, le centre avec le plus grand nombre de contagions dans le monde.