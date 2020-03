Enda Stevens signe une nouvelle entente à long terme avec Sheffield United

SHEFFIELD, ANGLETERRE – 22 février: Enda Stevens de Sheffield United lors du match de Premier League entre Sheffield United et Brighton & Hove Albion à Bramall Lane le 22 février 2020 à Sheffield, Royaume-Uni. (Photo de Ben Early – AMA / .)

La défenseure de Sheffield United, Enda Stevens, a signé un nouvel accord à long terme avec le club. Le nouveau contrat gardera l’homme de la République d’Irlande à Bramall Lane jusqu’en 2023 au moins. Il a été une figure clé dans le retour étonnant des Blades dans la ligue qui les voit se battre pour une place en Europe.

Récompense pour une saison époustouflante

Étant donné la place des Blades dans le tableau, à côté des attentes de la plupart des gens cette saison, il n’est pas étonnant que de nouvelles offres commencent à arriver. Stevens a été l’une des figures clés de l’excellente campagne de Sheffield United sous Chris Wilder.

Il a joué au poste d’ailier gauche dans la formation 5-3-2 de Wilder qui utilise la technique inhabituelle de recentrage des arrières centraux. Stevens sera souvent trouvé beaucoup plus avancé qu’un arrière gauche habituel, et souvent un milieu de terrain gauche habituel, reflétant ce que fait son compatriote défenseur George Baldock sur le côté droit.

Jusqu’à présent, cela a fait plaisir aux Blades, car ils occupent actuellement le septième rang de la Premier League.

Carrière avant Sheffield United

Stevens a déménagé à Bramall Lane de Portsmouth à l’été 2017, après avoir obtenu le titre de Ligue 2 avec Pompey.

Avant son séjour sur la côte sud, le jeune homme de 29 ans était à Aston Villa, où il avait effectué des périodes de prêt avec le comté de Notts, Doncaster Rovers et Northampton Town.

Dans son Irlande natale, il s’est présenté pour Shamrock Rovers, St Patrick’s Athletic et University College Dublin.

Ce qui fut dit

S’adressant au site Web du club, Stevens a déclaré: «Je suis évidemment ravi. C’est quelque chose que je voulais faire depuis un certain temps maintenant, donc je suis juste content que ce soit finalement fini.

«En tant que groupe, nous avons bâti sur le succès de la saison dernière, mais nous ne voulons pas rester immobiles. Nous voulons continuer à bien faire et terminer aussi haut que possible dans le tableau.

«Le manager construit quelque chose de spécial ici. Il garde le noyau dur ensemble et maintenant il ajoute pour nous rendre encore plus forts et tout le monde est heureux d’être impliqué dans le voyage. “

Le manager Wilder a ajouté: «Enda est devenu l’un des meilleurs joueurs de la division, à son avis, à notre avis, et il mérite d’être récompensé par un nouveau contrat, c’est ce que nous essayons de faire en ce moment.

“Ses performances ont été exceptionnelles pour le club et le pays et il est une partie importante et intégrante de notre équipe en possession et en dehors de la possession.”

