“Enfer triptyque pour Quartograd, mais nous donnons tout. Avec la plaine …”

QUATRIÈME (NA). Défaite interne au dernier tour de la ligue Quartograd par monsieur Enzo Longobardi, qui en présence des dirigeants plaine il a essayé de se racheter après le KO de la semaine dernière. La valeur des adversaires n’a cependant laissé que peu de place aux ambitions du quartesi pour arracher un résultat positif.

L’ANALYSE DE MISTER

L’entraîneur de rossoblu est intervenu sur le match, qui a tenté d’analyser le moment compliqué que traverse son équipe: “Il y avait la conscience d’aller affronter une équipe féminine, qui en plus de la meilleure position au classement dispose d’un staff plein de excellents footballeurs. J’ai essayé de charger les gars dans la semaine, pour créer une atmosphère plus paisible après la nette défaite d’il y a une semaine qui avait laissé un peu de tension dans le groupe. – a déclaré Longobardi – Des scories sont restées malheureusement, cela a été clairement vu en première mi-temps, où nous sommes tombés en raison de deux filets nés d’un corner et nous avons eu du mal à sortir le ballon, également à cause de la excellent travail du milieu adverse ».

PASSEZ AU SUIVANT

Malgré les difficultés, l’équipe a essayé de réagir avec fierté, mais a encaissé le set, maintenant il y a un autre défi compliqué: «En seconde période contre le Plain, j’ai essayé de changer le set-up tactique avec quelques changements, les gars ont mis champ plus graveleux et le but est arrivé qui a raccourci la distance par Camerlingo. Nos adversaires ont ensuite trouvé les trois contre un qui ont mis fin aux matchs. Moment non? Disons que nous sommes face à un triptyque infernal, pour l’instant seules les défaites sont venues mais l’équipe donne tout. – conclut le technicien Quartograd – Nous revenons du bas du classement et maintenant nous pouvons nous battre pour un salut pacifique, rien n’est encore défini et le classement est court, une course positive suffit pour sortir de certaines situations. Herculanum? Nous nous battrons jusqu’au bout pour notre objectif, nous affronterons le prochain match avec beaucoup de sérieux et d’engagement “.