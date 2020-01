Enfin le rêve de Sestile se réalise, Giugliano a remis les clés de De Cristofaro

GIUGLIANO EN CAMPANIE (NA). Tellement tonné qu’il a plu. À la maison Giugliano enfin vous rentrez chez vous, il Stade De Cristofaro il a été livré à la société Gialloblè ce matin. Le rêve de la fin Président Salvatore Sestile a lieu à l’occasion du match contre Marsala, pour lequel le Président de la Ligue nationale amateur Cosimo Sibilia.

VOUS rentrez chez vous

Voici le message des tigres apparu il y a quelques minutes sur la page Facebook officielle du club: «Enfin nous avions les clés de De Cristofaro! L’émotion est si grande et la pensée va immédiatement à ceux qui nous accompagnent dans ce voyage d’une autre dimension. Dimanche nous rentrons à la maison, dimanche nous retournerons jouer dans notre stade, sur notre terrain et pour l’occasion nous sommes heureux d’annoncer un invité exceptionnel. Le président de la Ligue nationale amateur et vice-président de la FIGC, Cosimo Sibilia, sera présent à l’occasion de Giugliano-Marsala. L’affection et le lien qui unissent Sibilia à la famille Sestile depuis des années sont attestés par la ferme volonté du président d’assister à l’inauguration de De Cristofaro, une journée très spéciale pour tout le peuple Gialloblù. “