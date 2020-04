Énorme coup de pouce de transfert de Timo Werner pour Manchester United

Les espoirs de Manchester United de recruter l’attaquant allemand Timo Werner ont reçu un énorme coup de pouce, car il a été rapporté que Liverpool avait abandonné leur poursuite du joueur.

Werner est l’une des meilleures propriétés du football mondial et a marqué 27 buts et enregistré 12 passes décisives en 36 matchs avec Red Bull Leipzig toutes compétitions confondues cette saison.

Liverpool aurait été en pole position pour la signature du joueur de 24 ans, bien que le joueur lui-même ait admis en mars qu’il envisageait de déménager à Old Trafford.

Cependant, selon un rapport publié dans The Mail, les Merseysiders ont décidé de suspendre toutes les transactions de transfert.

Le rapport indique qu ‘”sans aucune indication de ce qui se passera avec le mercato d’été et les insécurités persistantes, Liverpool ne travaille pas activement sur des accords pour renforcer et rafraîchir son équipe – et ne reprendra qu’une fois que la clarté sera établie”.

Ce qui est particulièrement significatif à ce sujet en ce qui concerne Werner, c’est que selon une source réputée en Allemagne – le responsable du football de Sportbild, Christian Falk -, la clause de libération très accessible de Werner de 51 millions de livres expirera à la fin de ce mois.

Mise à jour @TimoWerner & @LFC: La clause de libération de Werner à @DieRotenBullen doit être activée de Liverpool jusqu’à la fin avril pour l’acheter pour les frais de transfert de 55 à 60 millions d’euros. Notre histoire @BILD_Sport @SPORTBILD

– Christian Falk (@cfbayern) 13 février 2020

Si elles sont vraies, les nouvelles présentent une énorme opportunité pour United de déclencher la clause de libération et de se lancer clairement dans la star allemande prolifique et passionnante.

Bien sûr, les Red Devils devraient également convaincre le joueur de rejoindre le projet de reconstruction d’Ole Gunnar Solskjaer à Old Trafford sans être en mesure de lui garantir le football de Ligue des champions à ce stade.

Une autre mouche potentielle dans la pommade est que, selon ESPN, le Bayern Munich envisage maintenant de faire un pas pour Werner car ils sont devenus frustrés dans leurs tentatives de signer Leroy Sane de Manchester City.

Si la fenêtre de rachat déclarée venait à expirer, avec une valeur marchande selon Transfermarkt de 73 millions de livres sterling et Red Bull en bonne forme financière, le ciel serait la limite en termes de type de frais de transfert que Werner pourrait commander.

Ce serait donc un coup d’État majeur pour les Red Devils s’ils pouvaient conclure un accord en avril et tous les yeux sont maintenant tournés vers le vice-président exécutif Ed Woodward pour voir s’il va faire son pas.

