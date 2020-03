Enorme geste des clubs de Rosario pour lutter contre la pandémie: Installations et personnel disponibles

Grâce à une déclaration publiée sur ses pages officielles, Newell’s et Rosario Central ont mis leurs installations et leur équipement médical à la disposition du ministère de la Santé de la Nation et de la Province pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Ils ont été les premiers clubs de football argentins à prendre cette mesure et ont exprimé leur engagement dans la lutte contre Covid-19, qui pour l’instant ne donne pas de trêve dans le monde.

Le Canalla a proposé à ses deux hôtels d’effectuer des tâches de santé, lorsque les hôpitaux et les cliniques s’effondrent: “Le Club Atlético Rosario Central informe le grand public, qui met ses hôtels à disposition à la fois à Ciudad Deportiva de Granadero Baigorria et dans les locaux où notre première équipe s’entraîne et se concentre dans la ville d’Arroyo Seco, en tant que centre d’attention temporaire ou isolement en cas d’effondrement des cas de coronavirus. Nous proposons également nos services médicaux et de santé. “

Tandis que Newell a mis à disposition les installations dont il est propriétaire dans la ville voisine de Ricardone et les équipes médicales qui travaillent dans le club: “Ce site a suffisamment d’espace pour l’assemblage d’une structure de terrain de l’hôpital et dispose également d’un bâtiment qui était auparavant utilisé comme lieu de concentration de la première équipe de football du club. , qui propose une soixantaine de lits et une infrastructure de services. Son bon état d’entretien permet une utilisation immédiate. “

Après cette mesure des clubs Rosario, plusieurs équipes argentines, comme Gymnastique, San Lorenzo, River, Boca et Banfield, entre autres, ils ont également décidé d’aider à lutter contre la pandémie. Grand geste dans le football argentin!