EnPenarol est organisé pour aider ceux qui en ont le plus besoin

FLASH: El Carbonero a fait une demande à tous ses fans et partenaires pour aider les plus vulnérables dans cette quarantaine.

⚠️ Collectif Peñarolense.

-Pour aider ceux qui en ont le plus besoin-

Nous apprécions la diffusion ✅ pic.twitter.com/LYZoT5LVtc

– PEÑAROL (@OficialCAP) 30 mars 2020

Sur le compte officiel du club, ils ont fait savoir qu’ils recevraient toutes sortes de denrées non périssables à donner aux familles les plus touchées économiquement en raison de l’épidémie de coronavirus. Il y a différents points où la nourriture sera collectée, les villes sélectionnées sont: Montevideo, Canelones et San José.