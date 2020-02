Enquête sur le football et le recyclage au Portugal: Porto et Jorge Mendes sur la ligne de feu | Primapagina

Blanchiment d’argent. vous l’un des hypothèse de crime claqué sur la couverture de l’hebdomadaire portugais Sabado et appelezet plusieurs clubs portugais sont impliqués. Parmi lesquels, cependant le port est dans une position particulièrement compliquée. Avec le joueur habituel indiqué comme la pierre angulaire du système: le super agent Jorge Mendes, dont l’implication dans l’enquête irait de pair avec celles de son épouse Sandra et d’un avocat de confiance, Carlos Osorio de Castro. Les autres agents nommés par l’hebdomadaire sont Jorge Baidek (ancien agent de José Mourinho jusqu’au printemps 2004, date à laquelle le technicien est passé sous la bannière de Gestifute) e Dimas, l’ancien joueur de la Juventus transformé en intermédiaire dans la période post-carrière.

L’hebdomadaire portugais rapporte cinq enquêtes en cours, menée en coopération entre le ministère public et l’Autoridade Tributària. Parmi eux, celui qui aboutirait à l’étape la plus avancée concerne le club dirigé par Jorge Nuno de Lima Pinto da Costa. Mais il existe de nombreux clubs portugais qui, selon l’article signé par António José Vilela, sont passés au crible par l’enquête: Benfica, Sporting Portugal, Sporting Braga, Vitória Guimarães, Portimonense, Estoril-Praia, Maritimo.

Les opérations sur lesquelles nous essayons de clarifier concernent des joueurs de différents calibres. Celles liées au port sont très visibles. Nous commençons par Jackson Martinez, l’attaquant colombien Calciomercato.com a récemment traité pour des raisons extra-sportivesi et qui semble avoir été un cas emblématique d’une certaine manière d’agir. Les autres joueurs nommés sont Iker Casillas, Danilo (qui travaille actuellement pour la Juventus), James Rodriguez, Radamel Falcao, Danilo Pereira. D’autres noms sont ceux croisés par les enquêteurs dans une autre enquête judiciaire, l’Operação Furação. Une enquête qui a été signalée en Italie à l’époque uniquement Calciomercato.com. Et à ce niveau, nous sommes habituels: nous donnons des nouvelles et des idées, d’autres nous copient (mal) et n’ont pas le bon goût de citer la source. Mais le monde va ainsi. Dans cet article, des noms (et pas seulement ceux) que l’on retrouve dans le reportage de Sabado: Benni McCarthy, Anderson Luiz, Lucho González, Lisandro López, Nuno Capucho, António Folha, Luis Miguel (Alhandra) et Ricardo Fernandes.

Comme dit, non seulement le port est sujet à attention. D’autres domaines de préoccupation concernent en particulier Benfica et Sporting Braga. Les noms de André Carrillo, Pizzi, Jimenez, Julio Cesar, Ola John et Jonas. Pour tous ceux qui sont passés au crible les contrats de courtage sur les transferts, ceux de renouvellement avec les clubs et les soi-disant “premios de assinatura”, c’est-à-dire le montant unique que le club accorde au joueur pour le simple fait de signer l’engagement . Trop d’argent utilisé pour ces accords serait allé ailleurs et trop de services de courtage auraient été fictifs. Maintenant, les enquêteurs veulent nous voir clairement.

Dernière remarque: l’article de Sabado suppose qu’un élan puissant aux investigations a été donné par les révélations de Football Leaks. Mais entre-temps, Rui Pinto est resté en prison pendant plus d’un an (en comptant également le temps passé en garde à vue par la police hongroise) et au Portugal, il y a ceux qui continuent de se couper les cheveux en quatre pour ne pas reconnaître le rôle de dénonciateur. .

@pippoevai