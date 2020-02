ENQUÊTE TMW – Quel sera l’avenir de Leo Messi?

SONDAGE

Quel sera l’avenir de Leo Messi?

Envoi de la demande …

© photo par Daniele Buffa / Image Sport

Quel sera l’avenir de Leo Messi? C’est ce que nous vous demandons dans notre dernier sondage après les désaccords entre le capitaine de Barcelone et le club catalan. Cela ressemble à de la science-fiction, mais les dernières frictions avec le secrétaire technique Eric Abidal et la confirmation de ce dernier après l’entretien avec le président Josep Maria Bartomeu ont rendu l’avenir de l’as argentin moins sûr. Le contrat de Pulga expire en 2021 mais une clause contractuelle permettra à Messi d’avancer d’un an à l’avance, donc déjà cet été. Quel sera son avenir à la lumière des événements récents? Ce sont les quatre dernières options:

1) Il renouvellera avec le Barça et y terminera sa carrière

2) Il suivra les traces de Cristiano Ronaldo et atterrira en Serie A

3) Il ira au championnat le plus compétitif du monde: la Premier League

4) Il écoutera le cœur. Et il reviendra à «son» Newell

Cliquez ici et votez pour le sondage TMW!

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Serie A

08.02 08:00 – sondage Quel sera l’avenir de Leo Messi?

08.02 07:46 – Naples, Gattuso utilise l’équipe: au moins un changement par département

08.02 07:30 – Inter, Conte libère Eriksen et pense à de nouvelles solutions

08.02 07:15 – Milan, la charge d’Ibra pour le derby. Avec lui le dernier succès hors de chez soi

08.02 07:12 – tmwradioBordon: “Buffon aime ça à 42 ans grâce à sa force mentale”

08.02 07:10 – Printemps 1, la Lazio s’étire à Empoli. Regards sur Cagliari-Juventus

08.02 07:00 – Juve, Sarri mise sur Douglas Costa: avec Hellas, 4-3-3 avec Higuain et CR7

08.02 06:45 – Ciel ou DAZN? Le programme télévisé de Serie A du 23 au 30 jour

08.02 06:43 – tmwradioManiero: “Hellas n’est plus une surprise, il est allé plus loin”

08.02 01:00 – Marché non stop – Indiscrétions, négociations et historique du 7 février

08.02 00:50 – Ag. Babacar: “Il essaie de récupérer, il a des doutes pour Naples”

08.02 00:45 – Ag. Vertonghen: “Juve? Je ne l’exclus pas. Il a 32 ans et veut vraiment”

08.02 00:35 – Inter, défi à Naples et dans la Lazio pour Nacho devant le Real Madrid

08.02 00:30 – échange Nainggolan-Kessie. L’Inter et Milan en parleront cet été

08.02 00:23 – Kolarov: “Haute Bologne, période négative. Nous devons travailler”

08.02 00:17 – tmwSkorupski: “Europe? Gardons les pieds sur terre”

08.02 00:15 – Setti: “C’est la meilleure équipe depuis que je suis président. Bravo Juric”

08.02 00:12 – Naples, Insigne: “Merci Ancelotti, nous avons maintenant un autre King of Cups”

08.02 00:07 – tmwDanilo: “J’aurais aimé être formé par Mihajlovic il y a 10 ans”

08.02 00:01 – Naples, Insigne: “Après le RB Salzburg, des dégâts qui auraient pu être évités”

07.02 23:59 – Séville revient à Vecino: c’est l’idée de Monchi pour le match post-Banega

07.02 23:58 – Barrow-show: Bologne l’a relancé mais la blessure inquiète le rossoblù

07.02 23:55 – Inter, Eriksen révèle: “Mon idole d’enfant était Totti”

07.02 23:54 – Rome, Fonseca: “Kalinic? Le problème c’est la forme, on n’a jamais deux astuces”

07.02 23:54 – tmwKolarov: “Je suis l’aîné, laissez-moi le faire”

07.02 23:45 – Derby de Berlusconi: “Le plus beau en 2003. Van Basten beauté du football”

07.02 23:44 – tmwRoma, Kolarov: “Pas de drames maintenant, nous sortirons avec Fonseca”

07.02 23:44 – Fiorentina, Castrovilli revient: “Je suis prêt à tout donner moi-même”

07.02 23:40 – Rome, un cauchemar 2020: déjà 5 KO. Et maintenant Atalanta arrive

07.02 23:33 – Rome, Kolarov: “Maintenant, les vrais hommes seront vus, tête baissée et pédalant”

1er étage

Septième du classement des footballeurs nés dans les années 2000 les plus utilisés lors de la saison 2019/20, la formation française d’Angersa Rayan Aït Nouri serait la première, et de loin, si le classement ne se limitait qu’à des garçons d’un an plus jeunes, ceux nés en 2001 ….