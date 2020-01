Enric Gallego signe pour Osasuna

The Athletic Club Osasuna a atteint un accord avec lui Getafe pour la transfert, sans frais, du joueur de football Enric Gallego jusqu’à la fin de cette saison. Le club rougeâtre doit payer 2 millions d’euros comme option d’achat obligatoire dans le cas où l’équipe atteint la permanence dans la catégorie la plus élevée. À cette époque, le joueur signerait un contrat qui le relierait à l’entité navarrais pour deux saisons jusqu’en juin 2022.

Osasuna devrait payer 1 million d’euros supplémentaires pour chacune de ces saisons, à condition que l’équipe reste en première division et qu’Enric Gallego continue de faire partie de la liste de l’équipe première.. Dans le cas où les «rojillos» resteraient dans la première division en 2022 et le joueur continuerait dans l’effectif, le coût total de l’opération s’élèverait à 4 millions d’euros, 2 pour l’achat obligatoire en juin 2020 et 2 supplémentaires distribués en chacune des deux saisons (2020-2021 et 2021-2022).

Si l’attaquant parvient également à marquer 10 buts ou plus au cours de l’une de ces deux saisons, Osasuna devrait payer 500 000 euros supplémentaires à Getafe. Le joueur a passé avec succès les tests médicaux qu’il a subis tôt ce matin à la Clínica Universidad de Navarra et il s’entraînera aujourd’hui avec ses nouveaux coéquipiers. La présentation officielle aura lieu jeudi prochain.

La blessure de Chimy Ávila a contraint l’entité navarraise à se renforcer, puisqu’elle avait perdu son meilleur buteur. Gallego avait plusieurs offres plus, beaucoup d’entre eux en deuxième division, mais finalement Il a choisi de rejoindre l’équipe dirigée par Jagoba Arrasate.