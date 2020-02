Entella, Boscaglia: “Résultat négatif mais bonne performance”

S’adressant aux microphones Entellatube, le technicien de Virtus Entella Roberto Boscaglia commenté ainsi la défaite interne de 1-2 gagné avant la 26e journée de Serie B jouée contre crotone: “Malheureusement, nous obtenons à nouveau un résultat négatif après une bonne performance. Nous avons bien commencé et avons réagi rapidement après le désavantage. Nous avons toujours été dans le match, en prenant peu de risques. À mon avis, il y a aussi une pénalité sensationnelle qui n’est pas sifflée en notre faveur. Au cours des 20 dernières années, la fatigue s’est fait sentir et ils sont ressortis grâce à leur qualité. Le but du 2-0 a été un coup dur “.

Est-ce difficile de jouer à huis clos?

“Une situation absurde, nous nous référons aux décisions des organes compétents mais si nous devons continuer dans cette voie, mieux vaut ne pas jouer. Je pense que c’est un dommage énorme pour tout le monde, pas seulement pour Entella”.

Transfert de Trapani avec les hommes comptés en défense?

“Voyons, nous allons sûrement récupérer quelqu’un, ce n’est pas le problème. Nous devons essayer de revenir à tout prix pour marquer des points. C’est le moment de la saison où si vous gagnez deux matchs vous vous retrouvez en train de parler des playoffs, si vous en perdez deux vous vous retrouvez dans surveillez le dos de vos adversaires au classement. Pensons maintenant à récupérer de l’énergie et à préparer le jeu de Trapani au mieux “.