Entella, Boscaglia: “Un sacrilège pour ne ramener qu’un seul point à la maison”

Roberto Boscaglia, technicien du Virtus Entella, a commenté le tirage au sort 2-2 pris dans les minutes de récupération du défi Venise: “Le point est le moins que nous aurions pu voir le jeu. Je ne suis pas satisfait du tirage au sort, je suis désolé parce que le jeu a raconté une histoire différente. Nous avons créé six balles de but claires tandis que Venezia a trouvé le but sur un coup un penalty sifflé en position de hors-jeu clair. On a raté l’impossible, on n’a pas été bon pour punir Venise qui a ensuite avancé deux fois. On savait que c’est une équipe très physique, qui presse très haut et qui cela peut créer des opportunités à tout moment, mais aujourd’hui nous avons certainement fait mieux. Nous rentrons chez nous avec un tirage au sort vraiment important, mais nous regrettons d’avoir tellement créé et de ne pas avoir fait de notre travail une réalité “. Ce sont les mots du technicien rapportés par Entellatube.