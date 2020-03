Entraînement au Real Madrid: 11 mars

Quelques bonnes nouvelles dans ce qui était une séance d’entraînement autrement régulière à Valdebedas aujourd’hui: Isco a rejoint le groupe après avoir raté le dernier match en raison de problèmes de dos. Les autres joueurs qui se remettent encore de leurs blessures – Marco Asensio, Eden Hazard, Marcelo et Thibaut Courtois – ont poursuivi leurs propres séances de guérison dans les coulisses. Marcelo et Courtois manqueront tous les deux les matches contre Eibar et Manchester City.

L’entraînement d’aujourd’hui a commencé par des échauffements de routine, suivis d’exercices de possession et de pressage. Zinedine Zidane a conclu la séance en faisant jouer des mêlées sur une petite pelouse.

Le gouvernement espagnol a décidé que les deux prochains week-ends des compétitions nationales se joueraient à huis clos.