Entraînement au Real Madrid, 12 février

Mercredi, lors de la première séance d’entraînement de la semaine, le Real Madrid s’est rendu au Real Madrid pour commencer les préparatifs de l’affrontement de ce week-end contre Celta Vigo au Bernabeu.

Zidane a commencé à entraîner l’équipe à l’intérieur, où les joueurs ont effectué des exercices physiques dans le gymnase. Ensuite, l’équipe a pris le travail sur le pressage, la possession et les exercices tactiques avant de se lancer dans des mêlées sur des terrains de taille réduite. La session s’est ensuite terminée par des exercices de finition.

Zidane avait toute son équipe disponible pour l’entraînement aujourd’hui, à l’exception de trois joueurs: Marco Asensio, James Rodriguez et Mariano Diaz. Asensio et James se sont entraînés loin du groupe alors qu’ils continuaient leur processus de récupération, et Mariano s’est entraîné à l’intérieur.

Carvajal a été tellement sous-estimé. Il a été vraiment bon cette saison. Même lorsqu’il s’est effondré l’année dernière, sa défense était généralement bonne.

– Managing Madrid (@managingmadrid) 9 février 2020

La dernière chronique de Kiyan Sobhani, sur Zidane qui change la saison, et comment tout ira avec le retour de Hazard

Fernando Hierro s’est entretenu avec l’AS et a félicité le capitaine du Real Madrid

Dani Ceballos a accordé une interview exclusive à MARCA pendant la pause de Premier League